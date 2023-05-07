CNN: ВСУ заподозрили Пригожина в блефе о нехватке снарядов

Заявление основателя ЧВК «Вагнер» о нехватке боеприпасов и скором уходе из Артемовска (Бахмута) является «блефом». Об написали в CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.
«Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому [заявления Пригожина о нехватке боеприпасов] — это полный блеф», — заявил
Ранее Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая из-за дефицита боеприпасов. Также глава ЧВК сказал, что готов передать позиции в городе чеченскому спецназу «Ахмат».
Спустя время Министерство обороны России пообещало предоставить вооружение и боеприпасы для бойцов «Вагнера». В ответ на это основатель компании сообщил о готовности остаться на позициях в Артемовске.
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