CNN: ВСУ заподозрили Пригожина в блефе о нехватке снарядов

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, армия, военные, погрузка, полигон еланский, перевозка боеприпасов
Россия производит более 20 тысяч снарядов в день, заявил Сергей Череватый Фото:
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Заявление основателя ЧВК «Вагнер» о нехватке боеприпасов и скором уходе из Артемовска (Бахмута) является «блефом». Об написали в CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки ВСУ Сергея Череватого.

«Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому [заявления Пригожина о нехватке боеприпасов] — это полный блеф», — заявил изданию Сергей Череватый.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая из-за дефицита боеприпасов. Также глава ЧВК сказал, что готов передать позиции в городе чеченскому спецназу «Ахмат».

Спустя время Министерство обороны России пообещало предоставить вооружение и боеприпасы для бойцов «Вагнера». В ответ на это основатель компании сообщил о готовности остаться на позициях в Артемовске.

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Заявление основателя ЧВК «Вагнер» о нехватке боеприпасов и скором уходе из Артемовска (Бахмута) является «блефом». Об написали в CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки ВСУ Сергея Череватого. «Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому [заявления Пригожина о нехватке боеприпасов] — это полный блеф», — заявил изданию Сергей Череватый. Ранее Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая из-за дефицита боеприпасов. Также глава ЧВК сказал, что готов передать позиции в городе чеченскому спецназу «Ахмат». Спустя время Министерство обороны России пообещало предоставить вооружение и боеприпасы для бойцов «Вагнера». В ответ на это основатель компании сообщил о готовности остаться на позициях в Артемовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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