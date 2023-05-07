CNN: ВСУ заподозрили Пригожина в блефе о нехватке снарядов

07 мая 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Россия производит более 20 тысяч снарядов в день, заявил Сергей Череватый Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление основателя ЧВК «Вагнер» о нехватке боеприпасов и скором уходе из Артемовска (Бахмута) является «блефом». Об написали в CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки ВСУ Сергея Череватого. «Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому [заявления Пригожина о нехватке боеприпасов] — это полный блеф», — заявил изданию Сергей Череватый. Ранее Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая из-за дефицита боеприпасов. Также глава ЧВК сказал, что готов передать позиции в городе чеченскому спецназу «Ахмат». Спустя время Министерство обороны России пообещало предоставить вооружение и боеприпасы для бойцов «Вагнера». В ответ на это основатель компании сообщил о готовности остаться на позициях в Артемовске.

Заявление основателя ЧВК «Вагнер» о нехватке боеприпасов и скором уходе из Артемовска (Бахмута) является «блефом». Об написали в CNN со ссылкой на пресс-секретаря восточной группировки ВСУ Сергея Череватого. «Сейчас они выпускают более 20 тысяч снарядов в день. Поэтому [заявления Пригожина о нехватке боеприпасов] — это полный блеф», — заявил изданию Сергей Череватый. Ранее Пригожин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» покинут Артемовск 10 мая из-за дефицита боеприпасов. Также глава ЧВК сказал, что готов передать позиции в городе чеченскому спецназу «Ахмат». Спустя время Министерство обороны России пообещало предоставить вооружение и боеприпасы для бойцов «Вагнера». В ответ на это основатель компании сообщил о готовности остаться на позициях в Артемовске.