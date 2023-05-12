Сексолог объяснил, почему люди ищут партнера, похожего на родителей

Сексолог Кальгавчук: люди ищут партнеров, основываясь на модели поведения своих родителей
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Люди выбирают партнеров, похожих на родителей, ориентируясь на их модель отношений, сообщил Евгений Кальвагчук Фото:

Люди ищут партнера, похожего на родителя противоположного пола. Это происходит из-за формирования психосексуального развития личности, в ходе которого ребенок воспринимает родителя противоположного пола как модель для будущих отношений. Об этом заявил сексолог Евгений Кальгавчук.

«В случае, если образ родителя [противоположного пола] вдохновляющий, и родительская семья счастлива, то невольно ищется аналогичный типаж, как по внутренним, так порой и по внешним атрибутам», — рассказал Кальгавчук Пятому каналу. Он уточнил, что ситуация может быть аналогичной даже при негативном образе родителей. По словам психолога, у ребенка формируется психосексуальное развитие личности, в ходе которого он воспринимает родителя противоположного пола как модель для будущих отношений.

Например, если отец был алкоголиком, дочь будет искать мужа-алкоголика, чтобы спасти его от зависимости. Сексолог объяснил, что ребенок перенимает, в том числе, образ абьюзивных отношений родителей. «Семейная драма может стать проблемой, переходящей из поколения в поколение. Мужчины, к примеру, будут выбирать в жены похожих на мать агрессивно настроенных женщин и страдать от этого, а женщины — годами жить в абьюзе», — заключил Кальгавчук.

Ранее психолог Кристина Дюран рассказала о причинах провала в отношениях, пишут «Дни.ру». Эксперт по гендерным отношениям Александр Шахов объяснял, с кем не стоит заводить отношения, передает «Ридус».

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Люди ищут партнера, похожего на родителя противоположного пола. Это происходит из-за формирования психосексуального развития личности, в ходе которого ребенок воспринимает родителя противоположного пола как модель для будущих отношений. Об этом заявил сексолог Евгений Кальгавчук. «В случае, если образ родителя [противоположного пола] вдохновляющий, и родительская семья счастлива, то невольно ищется аналогичный типаж, как по внутренним, так порой и по внешним атрибутам», — рассказал Кальгавчук Пятому каналу. Он уточнил, что ситуация может быть аналогичной даже при негативном образе родителей. По словам психолога, у ребенка формируется психосексуальное развитие личности, в ходе которого он воспринимает родителя противоположного пола как модель для будущих отношений. Например, если отец был алкоголиком, дочь будет искать мужа-алкоголика, чтобы спасти его от зависимости. Сексолог объяснил, что ребенок перенимает, в том числе, образ абьюзивных отношений родителей. «Семейная драма может стать проблемой, переходящей из поколения в поколение. Мужчины, к примеру, будут выбирать в жены похожих на мать агрессивно настроенных женщин и страдать от этого, а женщины — годами жить в абьюзе», — заключил Кальгавчук. Ранее психолог Кристина Дюран рассказала о причинах провала в отношениях, пишут «Дни.ру». Эксперт по гендерным отношениям Александр Шахов объяснял, с кем не стоит заводить отношения, передает «Ридус».
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