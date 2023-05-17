Кремль: мы видим потоки оружия и боеприпасов на Украину

Потоки оружия и боеприпасов на Украину увеличиваются. При этом повышаются тактико-технические характеристики этого вооружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о реакции на данные американского журналиста Сеймура Херша по поводу тайных переговоров ряда европейских стран с Киевом о прекращении конфликта.
«Не знаю, как воспринимать эти данные [Херша]. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, боеприпасов на Украину увеличиваются, повышаются тактико-технические характеристики этого вооружения. Эти факты мы наблюдаем», — подчеркнул представитель Кремля.
Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что ряд европейских стран негласно призывают президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт. Эти переговоры якобы проходят при участии Польши, к которой присоединились страны Прибалтики.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!