Кремль: мы видим потоки оружия и боеприпасов на Украину

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Кремль заявил об увеличении потоков западного вооружения на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потоки оружия и боеприпасов на Украину увеличиваются. При этом повышаются тактико-технические характеристики этого вооружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о реакции на данные американского журналиста Сеймура Херша по поводу тайных переговоров ряда европейских стран с Киевом о прекращении конфликта.

«Не знаю, как воспринимать эти данные [Херша]. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, боеприпасов на Украину увеличиваются, повышаются тактико-технические характеристики этого вооружения. Эти факты мы наблюдаем», — подчеркнул представитель Кремля.

Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что ряд европейских стран негласно призывают президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт. Эти переговоры якобы проходят при участии Польши, к которой присоединились страны Прибалтики.

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Потоки оружия и боеприпасов на Украину увеличиваются. При этом повышаются тактико-технические характеристики этого вооружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о реакции на данные американского журналиста Сеймура Херша по поводу тайных переговоров ряда европейских стран с Киевом о прекращении конфликта. «Не знаю, как воспринимать эти данные [Херша]. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, боеприпасов на Украину увеличиваются, повышаются тактико-технические характеристики этого вооружения. Эти факты мы наблюдаем», — подчеркнул представитель Кремля. Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что ряд европейских стран негласно призывают президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт. Эти переговоры якобы проходят при участии Польши, к которой присоединились страны Прибалтики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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