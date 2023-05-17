Херш: страны ЕС тайно призывают Зеленского остановить конфликт на Украине

17 мая 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Страны Евросоюза призывают Зеленского остановить конфликт с Россией, заявил Сеймур Херш Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Евросоюза тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «Группа стран под руководством Польши тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту. <…> Если это необходимо, уйти в отставку и позволить начать процесс восстановления своей нации», — написал Сеймур Херш на своем сайте . Он отметил, что Зеленский начинает терять поддержку со стороны своих партнеров. Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что раскрыта схема хищения Зеленским 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи. 16 мая глава эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что Евросоюз больше не хочет поддерживать Киев. Она отметила, что Россия может применить ответные меры на поставку западного вооружения Киеву, передает «Национальная служба новостей».

Страны Евросоюза тайно призывают президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш. «Группа стран под руководством Польши тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту. <…> Если это необходимо, уйти в отставку и позволить начать процесс восстановления своей нации», — написал Сеймур Херш на своем сайте. Он отметил, что Зеленский начинает терять поддержку со стороны своих партнеров. Ранее французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что раскрыта схема хищения Зеленским 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи. 16 мая глава эстонского Института внешней политики Кристи Райк заявила, что Евросоюз больше не хочет поддерживать Киев. Она отметила, что Россия может применить ответные меры на поставку западного вооружения Киеву, передает «Национальная служба новостей».