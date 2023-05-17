Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
В России будут развивать автомобильный туризм Фото:

Правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина.

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма», — приводится поручение президента на сайте Кремля. Пилотный проект будет реализован по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» и «Восток».

Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость авиабилетов, рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Об этом рассказали крупные агрегаторы, указавшие рост цен в среднем на 5-7% относительно 2022 года. В числе основных проблем путешествий по России эксперты также называли нехватку отелей и плохо развитую инфраструктуру.

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Правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами кабмина. «Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма», — приводится поручение президента на сайте Кремля. Пилотный проект будет реализован по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» и «Восток». Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость авиабилетов, рейсы которых назначены с апреля по октябрь этого года. Об этом рассказали крупные агрегаторы, указавшие рост цен в среднем на 5-7% относительно 2022 года. В числе основных проблем путешествий по России эксперты также называли нехватку отелей и плохо развитую инфраструктуру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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