Кадыров поблагодарил Путина за решение самых сложных задач в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента РФ Владимира Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Об этом Кадыров сообщил по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям под руководством российского лидера.
«Я давно работаю в команде Владимира Владимировича. Поэтому по своему опыту знаю, что это очень отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах», — написал Кадыров в
По его словам, Путин в ходе заседания пообещал помочь в решении всех вопросов, касаемых Чечни, которые были озвучены в ходе заседания. Кадыров отметил, что первые положительные результаты в решении перечисленных проблем появились сразу после его возвращения в Грозный.
Ранее Кадыров доложил Путину, что бойцы Чечни планируют действовать до победного конца в зоне СВО, пишет «Царьград». Также глава Чечни отмечал уважительно отношение президента РФ к национальным особенностям чеченцев, пишет
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