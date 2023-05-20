20 мая 2023

Кадыров поблагодарил Путина за решение самых сложных задач в регионах

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Кадыров назвал Путина отзывчивым и чутким руководителем Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента РФ Владимира Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Об этом Кадыров сообщил по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям под руководством российского лидера.

«Я давно работаю в команде Владимира Владимировича. Поэтому по своему опыту знаю, что это очень отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах», — написал Кадыров в telegram-канале.

По его словам, Путин в ходе заседания пообещал помочь в решении всех вопросов, касаемых Чечни, которые были озвучены в ходе заседания. Кадыров отметил, что первые положительные результаты в решении перечисленных проблем появились сразу после его возвращения в Грозный.

Ранее Кадыров доложил Путину, что бойцы Чечни планируют действовать до победного конца в зоне СВО, пишет «Царьград». Также глава Чечни отмечал уважительно отношение президента РФ к национальным особенностям чеченцев, пишет МК.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что благодаря помощи президента РФ Владимира Путина оперативно решаются самые сложные задачи в регионах. Об этом Кадыров сообщил по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям под руководством российского лидера. «Я давно работаю в команде Владимира Владимировича. Поэтому по своему опыту знаю, что это очень отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах», — написал Кадыров в telegram-канале. По его словам, Путин в ходе заседания пообещал помочь в решении всех вопросов, касаемых Чечни, которые были озвучены в ходе заседания. Кадыров отметил, что первые положительные результаты в решении перечисленных проблем появились сразу после его возвращения в Грозный. Ранее Кадыров доложил Путину, что бойцы Чечни планируют действовать до победного конца в зоне СВО, пишет «Царьград». Также глава Чечни отмечал уважительно отношение президента РФ к национальным особенностям чеченцев, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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