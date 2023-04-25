Медведев допустил развал США

Дмитрий Медведев предсказал отделение некоторых штатов от США
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США могут развалиться. Такое заявление он сделал в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание». Он предсказал отделение некоторых штатов от страны.
«Буду болеть за Техас», — заявил Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона.
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