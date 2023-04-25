Медведев допустил развал США

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Всероссийская конференция партии "Единая Россия" "Направление 2026". Москва, улыбка, аплодисменты, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предсказал отделение некоторых штатов от США Фото:

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США могут развалиться. Такое заявление он сделал в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание». Он предсказал отделение некоторых штатов от страны.

«Буду болеть за Техас», — заявил Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона.

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что США могут развалиться. Такое заявление он сделал в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание». Он предсказал отделение некоторых штатов от страны. «Буду болеть за Техас», — заявил Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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