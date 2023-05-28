Глава Талибана* пообещал захватить Иран. Фото, видео

28 мая 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Талибы* грозятся захватить Тегеран за несколько дней Фото: Сергей Русанов © URA.RU Движение Талибан (террористическое движение «Талибан» запрещено в России и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявило войну Ирану. Об этом заявил лидер группировки Абдулхамид Хорасани. По его словам, талибы будут «бороться» с иранской стороной с большим рвением, чем с США. «Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран», — сказал Абдулхамид Хорасани. Он также подчеркнул, что его движение будет воевать с Ираном с большим рвением, чем с США. Также талибы обещают завоевать иранскую столицу в течение нескольких дней, если Тегеран не прекратит провокации. Фото: соцсети *Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Движение Талибан (террористическое движение «Талибан» запрещено в России и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявило войну Ирану. Об этом заявил лидер группировки Абдулхамид Хорасани. По его словам, талибы будут «бороться» с иранской стороной с большим рвением, чем с США. «Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран», — сказал Абдулхамид Хорасани. Он также подчеркнул, что его движение будет воевать с Ираном с большим рвением, чем с США. Также талибы обещают завоевать иранскую столицу в течение нескольких дней, если Тегеран не прекратит провокации. *Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность