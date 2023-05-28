Глава Талибана* пообещал захватить Иран. Фото, видео

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Тегеран. Иран, стражи исламской революции, полиция ирана
Талибы* грозятся захватить Тегеран за несколько дней Фото:

Движение Талибан (террористическое движение «Талибан» запрещено в России и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявило войну Ирану. Об этом заявил лидер группировки Абдулхамид Хорасани. По его словам, талибы будут «бороться» с иранской стороной с большим рвением, чем с США.

«Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран», — сказал Абдулхамид Хорасани. Он также подчеркнул, что его движение будет воевать с Ираном с большим рвением, чем с США. Также талибы обещают завоевать иранскую столицу в течение нескольких дней, если Тегеран не прекратит провокации.

Фото:

*Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Движение Талибан (террористическое движение «Талибан» запрещено в России и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) объявило войну Ирану. Об этом заявил лидер группировки Абдулхамид Хорасани. По его словам, талибы будут «бороться» с иранской стороной с большим рвением, чем с США. «Не проверяйте нашу силу, вы находитесь за кулисами с западниками, а мы настоящие мусульмане, если нам позволят старейшины Исламских Эмиратов, мы завоюем Тегеран», — сказал Абдулхамид Хорасани. Он также подчеркнул, что его движение будет воевать с Ираном с большим рвением, чем с США. Также талибы обещают завоевать иранскую столицу в течение нескольких дней, если Тегеран не прекратит провокации. *Движение «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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