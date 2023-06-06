Baza: продавщица опасного сидра в Ульяновске умерла от алкогольного отравления

В Ульяновске погибла женщина, которая работала в магазине, продающем «Мистер сидр». Во время работы она выпила несколько стаканов.
«Утром ей стало плохо. Пятого июня она умерла», — сообщает telegram-канал Baza. Там отмечают, что она успела рассказать родственникам, что выпила несколько стаканов сидра на работе.
По данным канала, в результате судебной-медицинской экспертизы стало известно, что женщина и еще 17 человек погибли из-за употребления метанола, который был в составе напитка. Следователи уже задержали некоторых подозреваемых в изготовлении суррогатного алкоголя.
Ранее мэр Ульяновска Андрей Большаков сообщил о первых погибших из-за выпитого напитка. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии, где десятки человек погибли из-за суррогатного сидра.
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