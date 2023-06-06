Baza: продавщица опасного сидра в Ульяновске умерла от алкогольного отравления

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От сидра в Ульяновске погибли 17 человек Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

В Ульяновске погибла женщина, которая работала в магазине, продающем «Мистер сидр». Во время работы она выпила несколько стаканов.

«Утром ей стало плохо. Пятого июня она умерла», — сообщает telegram-канал Baza. Там отмечают, что она успела рассказать родственникам, что выпила несколько стаканов сидра на работе.

По данным канала, в результате судебной-медицинской экспертизы стало известно, что женщина и еще 17 человек погибли из-за употребления метанола, который был в составе напитка. Следователи уже задержали некоторых подозреваемых в изготовлении суррогатного алкоголя.

Ранее мэр Ульяновска Андрей Большаков сообщил о первых погибших из-за выпитого напитка. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии, где десятки человек погибли из-за суррогатного сидра.

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В Ульяновске погибла женщина, которая работала в магазине, продающем «Мистер сидр». Во время работы она выпила несколько стаканов. «Утром ей стало плохо. Пятого июня она умерла», — сообщает telegram-канал Baza. Там отмечают, что она успела рассказать родственникам, что выпила несколько стаканов сидра на работе. По данным канала, в результате судебной-медицинской экспертизы стало известно, что женщина и еще 17 человек погибли из-за употребления метанола, который был в составе напитка. Следователи уже задержали некоторых подозреваемых в изготовлении суррогатного алкоголя. Ранее мэр Ульяновска Андрей Большаков сообщил о первых погибших из-за выпитого напитка. URA.RU предоставило краткую сводку о происшествии, где десятки человек погибли из-за суррогатного сидра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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