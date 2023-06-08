Readovka: на Украине возник дефицит крови из-за больших потерь ВСУ

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к дефициту крови в стране, из-за чего доноров просят активнее сдавать биологическую жидкость. Такие сообщения начали распространять украинские соцсети.
«В украинских группах Одессы, Николаева и других городах Юго-Востока страны появились сообщения о том, что срочно нужны доноры крови. Такие объявления появились и в Харькове. Очевидно, что дефицит крови вызван серьезными потерями ВСУ в ходе наступления на Запорожском и ряде других направлений в последние дни. Поэтому доноров ищут в ближайших к фронту крупных городах», — пишет Readovka, приложив фотодоказательства постов.
На картинках, распространяемых telegram-каналами, размещен текст с обращением к донорам о том, какие группы крови сейчас требуются. Также даны контакты, по которым можно обратится и места, где доноры смогут сдать кровь.
Ранее была информация о том, что на Украине незаконно занимаются продажей человеческих органов. Так, представитель силовых структур РФ со ссылкой на источник в медучреждениях города рассказал, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале проводят хирургические операции, в ходе которых тайно изымаются органы у бойцов ВСУ с целью их дальнейшей трансплантации.
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