08 июня 2023

Readovka: на Украине возник дефицит крови из-за больших потерь ВСУ

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День донора на Соликамской, 6. Екатеринбург, кровь, лаборатория, переливание
Местные паблики в соцсетях активно распространяют информацию о том, что требуются доноры крови Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к дефициту крови в стране, из-за чего доноров просят активнее сдавать биологическую жидкость. Такие сообщения начали распространять украинские соцсети.

«В украинских группах Одессы, Николаева и других городах Юго-Востока страны появились сообщения о том, что срочно нужны доноры крови. Такие объявления появились и в Харькове. Очевидно, что дефицит крови вызван серьезными потерями ВСУ в ходе наступления на Запорожском и ряде других направлений в последние дни. Поэтому доноров ищут в ближайших к фронту крупных городах», — пишет Readovka, приложив фотодоказательства постов.

На картинках, распространяемых telegram-каналами, размещен текст с обращением к донорам о том, какие группы крови сейчас требуются. Также даны контакты, по которым можно обратится и места, где доноры смогут сдать кровь.

Ранее была информация о том, что на Украине незаконно занимаются продажей человеческих органов. Так, представитель силовых структур РФ со ссылкой на источник в медучреждениях города рассказал, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале проводят хирургические операции, в ходе которых тайно изымаются органы у бойцов ВСУ с целью их дальнейшей трансплантации.

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Большие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к дефициту крови в стране, из-за чего доноров просят активнее сдавать биологическую жидкость. Такие сообщения начали распространять украинские соцсети. «В украинских группах Одессы, Николаева и других городах Юго-Востока страны появились сообщения о том, что срочно нужны доноры крови. Такие объявления появились и в Харькове. Очевидно, что дефицит крови вызван серьезными потерями ВСУ в ходе наступления на Запорожском и ряде других направлений в последние дни. Поэтому доноров ищут в ближайших к фронту крупных городах», — пишет Readovka, приложив фотодоказательства постов. На картинках, распространяемых telegram-каналами, размещен текст с обращением к донорам о том, какие группы крови сейчас требуются. Также даны контакты, по которым можно обратится и места, где доноры смогут сдать кровь. Ранее была информация о том, что на Украине незаконно занимаются продажей человеческих органов. Так, представитель силовых структур РФ со ссылкой на источник в медучреждениях города рассказал, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале проводят хирургические операции, в ходе которых тайно изымаются органы у бойцов ВСУ с целью их дальнейшей трансплантации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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