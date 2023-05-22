22 мая 2023

РИА Новости: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, медицина, врач, больница, хирург, медик, медицинская одежда, имплантация стимулятора
После изъятия органов тела сжигают в крематориях, заявил источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале проводят хирургические операции в ходе которых тайно изымают у бойцов ВСУ органы с целью их дальнейшей трансплантации. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ со ссылкой на источник в медучреждениях города.

«В ходе общения со своей связью <…> из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники „Медицины катастроф“, контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — поделился информацией источник РИА Новости.

Он также заявил, что по окончании хирургических манипуляций тела солдат сжигают в крематории. Родственники же получают справки о пропаже без вести.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее стало известно, что ЧВК «Моцарт» занимается охраной бизнеса по торговле органами на территории Украины. По словам журналиста-расследователя Юлии Шамаль, в подобной торговле замешаны «крупные игроки».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале проводят хирургические операции в ходе которых тайно изымают у бойцов ВСУ органы с целью их дальнейшей трансплантации. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ со ссылкой на источник в медучреждениях города. «В ходе общения со своей связью <…> из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники „Медицины катастроф“, контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — поделился информацией источник РИА Новости. Он также заявил, что по окончании хирургических манипуляций тела солдат сжигают в крематории. Родственники же получают справки о пропаже без вести. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее стало известно, что ЧВК «Моцарт» занимается охраной бизнеса по торговле органами на территории Украины. По словам журналиста-расследователя Юлии Шамаль, в подобной торговле замешаны «крупные игроки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...