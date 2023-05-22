РИА Новости: украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ

23 мая 2023 в 06:56 Размер текста - 17 +

После изъятия органов тела сжигают в крематориях, заявил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале проводят хирургические операции в ходе которых тайно изымают у бойцов ВСУ органы с целью их дальнейшей трансплантации. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ со ссылкой на источник в медучреждениях города. «В ходе общения со своей связью <…> из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники „Медицины катастроф“, контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — поделился информацией источник РИА Новости. Он также заявил, что по окончании хирургических манипуляций тела солдат сжигают в крематории. Родственники же получают справки о пропаже без вести. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее стало известно, что ЧВК «Моцарт» занимается охраной бизнеса по торговле органами на территории Украины. По словам журналиста-расследователя Юлии Шамаль, в подобной торговле замешаны «крупные игроки».

В подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале проводят хирургические операции в ходе которых тайно изымают у бойцов ВСУ органы с целью их дальнейшей трансплантации. Об этом рассказал представитель силовых структур РФ со ссылкой на источник в медучреждениях города. «В ходе общения со своей связью <…> из числа медперсонала военного госпиталя в Херсоне установлено, что в медучреждении находятся сотрудники „Медицины катастроф“, контролирующие поступление тяжелораненых и погибших военнослужащих, с целью изъятия необходимых внутренних органов», — поделился информацией источник РИА Новости. Он также заявил, что по окончании хирургических манипуляций тела солдат сжигают в крематории. Родственники же получают справки о пропаже без вести. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее стало известно, что ЧВК «Моцарт» занимается охраной бизнеса по торговле органами на территории Украины. По словам журналиста-расследователя Юлии Шамаль, в подобной торговле замешаны «крупные игроки».