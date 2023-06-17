Читатели Twitter Зеленского попросили его подписать договор, который положит конец СВО

18 июня 2023 в 03:36 Размер текста - 17 +

Пользователей разозлила благодарность Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пользователи Twitter попросили президента Украины Владимира Зеленского подписать акт о безоговорочной капитуляции. Негативная реакция в соцсетях последовала после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. «Обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины», — написал интернет-пользователь. «Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ», — выразил свое мнение другой пользователь Twitter. «Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?» — написал еще один юзер. Ранее пользователи соцсети раскритиковали Зеленского из-за нежелания закончить конфликт в Россией. К таким выводам интернет-пользователи пришли после его слов про «самый мощный удар» по Киеву со стороны РФ. Также в соцсетях бурно обсуждали его заявление о законопроекте США, позволяющем передачу замороженных российских активов Украине, передает телеканал 360.

Пользователи Twitter попросили президента Украины Владимира Зеленского подписать акт о безоговорочной капитуляции. Негативная реакция в соцсетях последовала после того, как Зеленский поблагодарил всех, кто тренирует украинских солдат. «Обучать сотню солдат бесполезно, когда тысячи уже погибли. Контрнаступление провалилось, только твоя безоговорочная капитуляция может спасти то, что осталось от Украины», — написал интернет-пользователь. «Мир ждет твоей отставки. Ты только навлек смерть и разрушение на свой народ», — выразил свое мнение другой пользователь Twitter. «Сколько еще жизней украинцев будут стоить твои эго и пропаганда?» — написал еще один юзер. Ранее пользователи соцсети раскритиковали Зеленского из-за нежелания закончить конфликт в Россией. К таким выводам интернет-пользователи пришли после его слов про «самый мощный удар» по Киеву со стороны РФ. Также в соцсетях бурно обсуждали его заявление о законопроекте США, позволяющем передачу замороженных российских активов Украине, передает телеканал 360.