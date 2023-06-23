23 июня 2023

Генерал-лейтенант Алексеев посчитал действия ЧВК «Вагнер» ударом по имиджу РФ

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Алексеев призвал бойцов одуматься Фото:

Большего удара по имиджу России и ее Вооруженных сил, чем нынешние действия ЧВК «Вагнер», нельзя себе представить. Об этом заявил генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев в своем обращении к военной компании.

«Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Это государственный переворот. Большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно», — высказал свое мнение Алексеев, содержание его видеообращения приводит РИА Новости. Генерал-лейтенант также призвал бойцов одуматься и не совершать действий, которые они намеревались совершить.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Большего удара по имиджу России и ее Вооруженных сил, чем нынешние действия ЧВК «Вагнер», нельзя себе представить. Об этом заявил генерал-лейтенант армии Владимир Алексеев в своем обращении к военной компании. «Какие бы ни были у вас намерения ваши, это удар в спину стране и президенту. Это государственный переворот. Большего удара по имиджу России и ее вооруженным силам, сейчас придумать невозможно», — высказал свое мнение Алексеев, содержание его видеообращения приводит РИА Новости. Генерал-лейтенант также призвал бойцов одуматься и не совершать действий, которые они намеревались совершить. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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