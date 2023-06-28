Newsweek: все больше стран начинают поддерживать Россию

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Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , российский флаг, флаг рф
В будущем Россию будет поддерживать больше стран, отметил Рафаэль Гарсия Фото:

Сближение интересов левых и правых движений во всем мире в будущем приведет к общей поддержке России среди других стран. Об этом написал журналист Рафаэль Гарсия в колонке в журнале Newsweek.

«По иронии судьбы, некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России», — отметил Гарсия в своем материале.

Причина таких изменений кроется в идеологической близости, которая связана с историей. По словам Гарсия, большинство лидеров левых движений восхищались СССР. Они отмечали его высокую роль в борьбе с западным капитализмом. Это влияет до сих пор на позиции разных лидеров, которые негативно оценивают политику США и ее культуру.

После начала спецоперации многие страны прекратили свои экономические и политические отношения с Россией. Однако другие страны стали налаживать свои контакты с РФ. Так, это сделала Бразилия, во главе которой стоит Лула да Силва. Последний, по мнению автора колонки, откровенно поддерживает Россию.

По мнению кандидата политических наук, директора Института политических исследований Сергея Маркова, у России есть четыре типа союзников на Западе. Он отметил, что РФ поддерживают Испания и Италия.

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Сближение интересов левых и правых движений во всем мире в будущем приведет к общей поддержке России среди других стран. Об этом написал журналист Рафаэль Гарсия в колонке в журнале Newsweek. «По иронии судьбы, некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России», — отметил Гарсия в своем материале. Причина таких изменений кроется в идеологической близости, которая связана с историей. По словам Гарсия, большинство лидеров левых движений восхищались СССР. Они отмечали его высокую роль в борьбе с западным капитализмом. Это влияет до сих пор на позиции разных лидеров, которые негативно оценивают политику США и ее культуру. После начала спецоперации многие страны прекратили свои экономические и политические отношения с Россией. Однако другие страны стали налаживать свои контакты с РФ. Так, это сделала Бразилия, во главе которой стоит Лула да Силва. Последний, по мнению автора колонки, откровенно поддерживает Россию. По мнению кандидата политических наук, директора Института политических исследований Сергея Маркова, у России есть четыре типа союзников на Западе. Он отметил, что РФ поддерживают Испания и Италия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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