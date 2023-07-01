В России будут по-новому лечить мигрень

В России будут лечить мигрень иглоукалыванием и психотерапией

01 июля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Мигрень невозможно избавиться навсегда, однако можно уменьшить ее приступы Фото: Анна Майорова © URA.RU Мигрень в России будут лечить иглоукалыванием и психотерапией. Об этом стало известно из приказа Минздрава, где утверждены новые методы диагностики и лечения заболевания. Мигрень- это хроническое заболевание, которое может передаваться по наследству. Главный признак — это частные приступы пульсирующей головной боли, которые продолжаются от 4 до 72 часов. Мигрень сопровождается тошнотой и рвотой. «Один из главных провокаторов мигренозной атаки — стресс. Если у человека повышается стрессовоустойчивость, то и приступов будет меньше. А этого помогают достигнуть, например, занятия с психологом, лечебная физкультура. Применяются и такие методы, как иглоукалывание <…> Эти методы отражены в новых стандартах медпомощи при мигрени», — сообщает «Парламентская газета» . Отмечается, что стимуляция коры головного мозга быстрыми магнитными импульсами, тренировка с биологической обратной связью также являются новыми методами лечения. Вызвать мигрень может стресс, изменение погоды, голод, избыточный сон или нехватка его. Во время приступа нужно устранить боль. «Для этого можно использовать анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты или лекарства, комбинирующие эти свойства. Но более эффективны при мигрени лекарства группы триптанов», — говорится в материале. Отмечается, что избавиться от мигрени навсегда невозможно. Рекомендуется вести дневник приступов, куда нужно записывать факторы, которые провоцируют боль. «Пациенту следует на протяжении всей жизни избегать этих факторов», — заявила профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Ольга Воробьева. Ранее стало известно, что у людей, которые страдают от мигренозной атаки, высокий риск ишемического инсульта. Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова заявила, что хороший здоровый сон может помочь справиться с мигренью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигрень в России будут лечить иглоукалыванием и психотерапией. Об этом стало известно из приказа Минздрава, где утверждены новые методы диагностики и лечения заболевания. Мигрень- это хроническое заболевание, которое может передаваться по наследству. Главный признак — это частные приступы пульсирующей головной боли, которые продолжаются от 4 до 72 часов. Мигрень сопровождается тошнотой и рвотой. «Один из главных провокаторов мигренозной атаки — стресс. Если у человека повышается стрессовоустойчивость, то и приступов будет меньше. А этого помогают достигнуть, например, занятия с психологом, лечебная физкультура. Применяются и такие методы, как иглоукалывание <…> Эти методы отражены в новых стандартах медпомощи при мигрени», — сообщает «Парламентская газета». Отмечается, что стимуляция коры головного мозга быстрыми магнитными импульсами, тренировка с биологической обратной связью также являются новыми методами лечения. Вызвать мигрень может стресс, изменение погоды, голод, избыточный сон или нехватка его. Во время приступа нужно устранить боль. «Для этого можно использовать анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты или лекарства, комбинирующие эти свойства. Но более эффективны при мигрени лекарства группы триптанов», — говорится в материале. Отмечается, что избавиться от мигрени навсегда невозможно. Рекомендуется вести дневник приступов, куда нужно записывать факторы, которые провоцируют боль. «Пациенту следует на протяжении всей жизни избегать этих факторов», — заявила профессор кафедры нервных болезней Сеченовского университета Ольга Воробьева. Ранее стало известно, что у людей, которые страдают от мигренозной атаки, высокий риск ишемического инсульта. Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова заявила, что хороший здоровый сон может помочь справиться с мигренью.