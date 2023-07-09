Появилось видео транспортировки Ми-24 из Польши на Украину

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Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, вертолет, авиация, ми-24
Польша передаст Украине около 12 вертолетов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В интернете появилось видео транспортировки на Украину нескольких ударных вертолетов Ми-24 из Польши. Ролик опубликовал telegram-канал Соловьев Live.

Ранее URA.RU сообщало об отправке Польшей советских вертолетов Ми-24 для украинских военных. Всего планируется передать около дюжины машин.

Советский серийный вертолет Ми-24 был создан в ОКБ Миля. Серийный выпуск начат в 1971 году. Получил широкое распространение в странах Восточной Европы в рамках Варшавского договора. Вертолет имеет, преимущественно, десантные функции и может выступать, как средство поддержки пехоты. По словам военного аналитика и полковника в отставке Юрия Кнутова, Ми-24 уязвим перед зенитно-ракетными комплексами.

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В интернете появилось видео транспортировки на Украину нескольких ударных вертолетов Ми-24 из Польши. Ролик опубликовал telegram-канал Соловьев Live. Ранее URA.RU сообщало об отправке Польшей советских вертолетов Ми-24 для украинских военных. Всего планируется передать около дюжины машин. Советский серийный вертолет Ми-24 был создан в ОКБ Миля. Серийный выпуск начат в 1971 году. Получил широкое распространение в странах Восточной Европы в рамках Варшавского договора. Вертолет имеет, преимущественно, десантные функции и может выступать, как средство поддержки пехоты. По словам военного аналитика и полковника в отставке Юрия Кнутова, Ми-24 уязвим перед зенитно-ракетными комплексами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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