Появилось видео транспортировки Ми-24 из Польши на Украину

В интернете появилось видео транспортировки на Украину нескольких ударных вертолетов Ми-24 из Польши. Ролик опубликовал telegram-канал Соловьев Live.
Ранее URA.RU сообщало об отправке Польшей советских вертолетов Ми-24 для украинских военных. Всего планируется передать около дюжины машин.
Советский серийный вертолет Ми-24 был создан в ОКБ Миля. Серийный выпуск начат в 1971 году. Получил широкое распространение в странах Восточной Европы в рамках Варшавского договора. Вертолет имеет, преимущественно, десантные функции и может выступать, как средство поддержки пехоты. По словам военного аналитика и полковника в отставке Юрия Кнутова, Ми-24 уязвим перед зенитно-ракетными комплексами.
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