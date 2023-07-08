08 июля 2023

Польшу уличили в передаче Украине более десяти вертолетов Ми-24

© Служба новостей «URA.RU»
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Варшава поставила Киеву вертолеты МИ-24 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша отправила Киеву дюжину советских вертолетов Ми-24. Об этом сообщают американские журналисты Ян Ловетт и Дэниел Майклс.

«Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около дюжины боевых вертолетов Ми-24», — передают обозреватели газеты The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Тем не менее авторы материала отмечают, что украинский флот остается небольшим, по сравнению с Россией.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) помимо боев с российскими солдатами также сталкиваются с непроходимой местностью на фронте боевых действий. Украина безуспешно пытается пробить оборону РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику боевых действий и теперь она направлена на ослабление российских позиций. В свою очередь, ВС РФ успешно уничтожают украинские позиции, вместе с западной техникой. США и другие страны Запада активно поставляют Киеву вооружение для поддержки украинского контрнаступления.

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Польша отправила Киеву дюжину советских вертолетов Ми-24. Об этом сообщают американские журналисты Ян Ловетт и Дэниел Майклс. «Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около дюжины боевых вертолетов Ми-24», — передают обозреватели газеты The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Тем не менее авторы материала отмечают, что украинский флот остается небольшим, по сравнению с Россией. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) помимо боев с российскими солдатами также сталкиваются с непроходимой местностью на фронте боевых действий. Украина безуспешно пытается пробить оборону РФ. Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику боевых действий и теперь она направлена на ослабление российских позиций. В свою очередь, ВС РФ успешно уничтожают украинские позиции, вместе с западной техникой. США и другие страны Запада активно поставляют Киеву вооружение для поддержки украинского контрнаступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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