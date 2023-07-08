Польшу уличили в передаче Украине более десяти вертолетов Ми-24

Польша отправила Киеву дюжину советских вертолетов Ми-24. Об этом сообщают американские журналисты Ян Ловетт и Дэниел Майклс.
«Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около дюжины боевых вертолетов Ми-24», — передают обозреватели газеты The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Тем не менее авторы материала отмечают, что украинский флот остается небольшим, по сравнению с Россией.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) помимо боев с российскими солдатами также сталкиваются с непроходимой местностью на фронте боевых действий. Украина безуспешно пытается пробить оборону РФ.
Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику боевых действий и теперь она направлена на ослабление российских позиций. В свою очередь, ВС РФ успешно уничтожают украинские позиции, вместе с западной техникой. США и другие страны Запада активно поставляют Киеву вооружение для поддержки украинского контрнаступления.
Польша отправила Киеву дюжину советских вертолетов Ми-24. Об этом сообщают американские журналисты Ян Ловетт и Дэниел Майклс. «Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около дюжины боевых вертолетов Ми-24», — передают обозреватели газеты The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Тем не менее авторы материала отмечают, что украинский флот остается небольшим, по сравнению с Россией. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснял, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) помимо боев с российскими солдатами также сталкиваются с непроходимой местностью на фронте боевых действий. Украина безуспешно пытается пробить оборону РФ. Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику боевых действий и теперь она направлена на ослабление российских позиций. В свою очередь, ВС РФ успешно уничтожают украинские позиции, вместе с западной техникой. США и другие страны Запада активно поставляют Киеву вооружение для поддержки украинского контрнаступления.