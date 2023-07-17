Резников предложил изменить Конституцию Украины

Минобороны Украины: необходимо убрать из Конституции запрет на размещение иностранных военных баз

17 июля 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Алексей Резников заявил, что на Украине нужно разрешить размещать иностранные базы Фото: Официальный сайт президента Украины Из 17 статьи Конституции Украины нужно убрать статью о том, что на украинской территории нельзя размещать иностранные военные базы. С такой инициативой выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Надо убрать это ограничение (17 статью в Конституции Украины — прим. URA.RU), утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — заявил Резников в беседе с украинским изданием «Лига.нет». По его словам, закон о недопуске размещения иностранных военных баз устарел. Резников отметил, что основным законом Украины должно стать правило о том, что киевский режим должен сам выбирать механизм, как будет обеспечиваться безопасность в стране. «Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы [Конституции Украины]», — заявил глава Минобороны. Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в украинскую Конституцию могут быть внесены изменения по вопросу стремления страны к членству в НАТО. Киевский режим в 2017 году назвал членство в НАТО приоритетом внешней политики Украины.

Из 17 статьи Конституции Украины нужно убрать статью о том, что на украинской территории нельзя размещать иностранные военные базы. С такой инициативой выступил министр обороны Украины Алексей Резников. «Надо убрать это ограничение (17 статью в Конституции Украины — прим. URA.RU), утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — заявил Резников в беседе с украинским изданием «Лига.нет». По его словам, закон о недопуске размещения иностранных военных баз устарел. Резников отметил, что основным законом Украины должно стать правило о том, что киевский режим должен сам выбирать механизм, как будет обеспечиваться безопасность в стране. «Это более четко раскроет и нормирует идею европейского и евроатлантического курса, заложенную в абзаце 5 преамбулы [Конституции Украины]», — заявил глава Минобороны. Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что в украинскую Конституцию могут быть внесены изменения по вопросу стремления страны к членству в НАТО. Киевский режим в 2017 году назвал членство в НАТО приоритетом внешней политики Украины.