На Украине допустили изменения в Конституции по вступлению в НАТО

19 марта 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

Украина может внести поправки в Конституцию по вопросу вступления в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конституцию Украины могут быть внесены изменения по вопросу стремления страны к членству в НАТО. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, окончательное решение может быть принято по итогам переговоров с Россией. «Поскольку путь к евро-атлантической интеграции прописан у нас в Конституции Украины, это довольно-таки высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить конституции, или будет менять ее в этой части», — передает слова спикера ТАСС. Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии. 6 марта член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Конституцию Украины могут быть внесены изменения по вопросу стремления страны к членству в НАТО. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. По его словам, окончательное решение может быть принято по итогам переговоров с Россией. «Поскольку путь к евро-атлантической интеграции прописан у нас в Конституции Украины, это довольно-таки высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить конституции, или будет менять ее в этой части», — передает слова спикера ТАСС. Ранее Россия выдвинула США и НАТО требования о нерасширении организации на восток, то есть отказе от включения Украины в свой состав. Однако в НАТО отказались дать какие-либо гарантии. 6 марта член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина отказывается от борьбы за вступление в НАТО. Это связано с тем, что организация не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет.