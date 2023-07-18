В Индии восхитились новой российской снайперской винтовкой

Hindustan Times: новая винтовка «Зверобой» повысит эффективность русских снайперов
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Винтовкой «Зверобой» смогут пользоваться даже неопытные стрелки Фото:

В России начали производство самозарядной тактической снайперской винтовки «Зверобой», которая увеличит огневые способности Вооруженных сил РФ. Об этом написали в индийской газете Hindustan Times.

«В России начато серийное производство перспективной снайперской винтовки St. Зверобой». Тактическая снайперская винтовка еще больше повысит огневые возможности России», — написали в издании. В материале, ссылаясь на производителя, также указали на то, что пользоваться оружием смогут даже не слишком опытные снайперы.

Ранее глава компании Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил о начале производства в РФ самозарядной винтовки «Зверобой», предает RT. Он также уточнил, что с ее помощью даже неопытные стрелки смогут поражать цель, находящуюся от двух и более километров, пишет телеканал 360.

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В России начали производство самозарядной тактической снайперской винтовки «Зверобой», которая увеличит огневые способности Вооруженных сил РФ. Об этом написали в индийской газете Hindustan Times. «В России начато серийное производство перспективной снайперской винтовки St. Зверобой». Тактическая снайперская винтовка еще больше повысит огневые возможности России», — написали в издании. В материале, ссылаясь на производителя, также указали на то, что пользоваться оружием смогут даже не слишком опытные снайперы. Ранее глава компании Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил о начале производства в РФ самозарядной винтовки «Зверобой», предает RT. Он также уточнил, что с ее помощью даже неопытные стрелки смогут поражать цель, находящуюся от двух и более километров, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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