В Индии восхитились новой российской снайперской винтовкой

Винтовкой «Зверобой» смогут пользоваться даже неопытные стрелкиФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
В России начали производство самозарядной тактической снайперской винтовки «Зверобой», которая увеличит огневые способности Вооруженных сил РФ. Об этом написали в индийской газете Hindustan Times.
«В России начато серийное производство перспективной снайперской винтовки St. Зверобой». Тактическая снайперская винтовка еще больше повысит огневые возможности России», — написали в издании. В материале, ссылаясь на производителя, также указали на то, что пользоваться оружием смогут даже не слишком опытные снайперы.
Ранее глава компании Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил о начале производства в РФ самозарядной винтовки «Зверобой», предает RT. Он также уточнил, что с ее помощью даже неопытные стрелки смогут поражать цель, находящуюся от двух и более километров, пишет телеканал 360.
В России начали производство самозарядной тактической снайперской винтовки «Зверобой», которая увеличит огневые способности Вооруженных сил РФ. Об этом написали в индийской газете Hindustan Times. «В России начато серийное производство перспективной снайперской винтовки St. Зверобой». Тактическая снайперская винтовка еще больше повысит огневые возможности России», — написали в издании. В материале, ссылаясь на производителя, также указали на то, что пользоваться оружием смогут даже не слишком опытные снайперы. Ранее глава компании Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил о начале производства в РФ самозарядной винтовки «Зверобой», предает RT. Он также уточнил, что с ее помощью даже неопытные стрелки смогут поражать цель, находящуюся от двух и более километров, пишет телеканал 360.