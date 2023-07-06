06 июля 2023

В Индии восхитились захватом ракеты Storm Shadow российскими военными

Hindustan Times: захват Россией ракеты Storm Shadow стал «большой победой» для ВС РФ
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Захваченная ракета Storm Shadow имеет разведывательную ценность для ВС России Фото:
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Захват британской крылатой ракеты Storm Shadow российской армией стал «большой победой», так как боеприпас может иметь большую разведывательную ценность для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявили в индийском издании Hindustan Times.

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В материале назвали захват британского боеприпаса «большой победой» для российского президента Владимира Путина. «Запад считает, что захваченная ракета [Storm Shadow] может представлять для России значительную разведывательную ценность», — говорится в видеосюжете издания на youtube-канале. В репортаже отметили, что российских военных могут заинтересовать конструкция боевой части боеприпаса, а также материал, из которого она сделана.

Ранее глава военно-технического центра спецназначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о захвате российскими военным ракеты Storm Shadow. По его словам боеприпас практически не пострадал, так как упал на землю «плашмя», пишет RT. Он добавил, что изучение ракеты поможет выявить максимально эффективные способы борьбы с подобным вооружением, передает телеканал 360.

До этого Минобороны РФ сообщало о захвате ВС России немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. По данным ведомства, техника была взята в ходе боев на запорожском направлении, сообщает Pravda.Ru.

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Захват британской крылатой ракеты Storm Shadow российской армией стал «большой победой», так как боеприпас может иметь большую разведывательную ценность для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявили в индийском издании Hindustan Times. В материале назвали захват британского боеприпаса «большой победой» для российского президента Владимира Путина. «Запад считает, что захваченная ракета [Storm Shadow] может представлять для России значительную разведывательную ценность», — говорится в видеосюжете издания на youtube-канале. В репортаже отметили, что российских военных могут заинтересовать конструкция боевой части боеприпаса, а также материал, из которого она сделана. Ранее глава военно-технического центра спецназначения «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о захвате российскими военным ракеты Storm Shadow. По его словам боеприпас практически не пострадал, так как упал на землю «плашмя», пишет RT. Он добавил, что изучение ракеты поможет выявить максимально эффективные способы борьбы с подобным вооружением, передает телеканал 360. До этого Минобороны РФ сообщало о захвате ВС России немецких танков Leopard и американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. По данным ведомства, техника была взята в ходе боев на запорожском направлении, сообщает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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