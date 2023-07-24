Кандидат в тюменские губернаторы от ЛДПР хочет перехватить голоса у ЕР

24 июля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Денис Садовников заходит на территорию «Единой России» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Кандидат в тюменские губернаторы от ЛДПР Денис Садовников перехватывает предвыборную повестку у «Единой России». В партии открыли центр поддержки бойцов СВО, идентичный проекту властей «Защитники Отечества». В соцсетях партии анонсировали работу центра. «В Тюмени открыт центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей. На базе Тюменского регионального отделения ЛДПР квалифицированный юрист будет оказывать правовую поддержку для защитников нашей Родины и их семей», — сказано в публикации партии. «Это очень важный шаг. Всегда можете сюда прийти, получить юридическую помощь и разъяснение по региональному законодательству и федеральным новеллам», — прокомментировал открытие центра Денис Садовников. Открытием центра поддержки ЛДПР, единственная из всех оппозиционных партий, рискнула зайти в вотчину «Единой России», монополизировавшей право на системную поддержку бойцов СВО. Кураторство над проектом позволит Садовникову поднять узнаваемость и привлечь дополнительные голоса на губернаторских выборах. Ранее губернатор Моор дал старт деятельности схожей организации — фонду «Защитники Отечества».

Кандидат в тюменские губернаторы от ЛДПР Денис Садовников перехватывает предвыборную повестку у «Единой России». В партии открыли центр поддержки бойцов СВО, идентичный проекту властей «Защитники Отечества». В соцсетях партии анонсировали работу центра. «В Тюмени открыт центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей. На базе Тюменского регионального отделения ЛДПР квалифицированный юрист будет оказывать правовую поддержку для защитников нашей Родины и их семей», — сказано в публикации партии. «Это очень важный шаг. Всегда можете сюда прийти, получить юридическую помощь и разъяснение по региональному законодательству и федеральным новеллам», — прокомментировал открытие центра Денис Садовников. Открытием центра поддержки ЛДПР, единственная из всех оппозиционных партий, рискнула зайти в вотчину «Единой России», монополизировавшей право на системную поддержку бойцов СВО. Кураторство над проектом позволит Садовникову поднять узнаваемость и привлечь дополнительные голоса на губернаторских выборах. Ранее губернатор Моор дал старт деятельности схожей организации — фонду «Защитники Отечества».