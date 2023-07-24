Кандидат в тюменские губернаторы от ЛДПР хочет перехватить голоса у ЕР

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Заседание тюменской областной думы. Тюмень, садовников денис
Денис Садовников заходит на территорию «Единой России» Фото:

Кандидат в тюменские губернаторы от ЛДПР Денис Садовников перехватывает предвыборную повестку у «Единой России». В партии открыли центр поддержки бойцов СВО, идентичный проекту властей «Защитники Отечества». В соцсетях партии анонсировали работу центра.

«В Тюмени открыт центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей. На базе Тюменского регионального отделения ЛДПР квалифицированный юрист будет оказывать правовую поддержку для защитников нашей Родины и их семей», — сказано в публикации партии.

«Это очень важный шаг. Всегда можете сюда прийти, получить юридическую помощь и разъяснение по региональному законодательству и федеральным новеллам», — прокомментировал открытие центра Денис Садовников.

Открытием центра поддержки ЛДПР, единственная из всех оппозиционных партий, рискнула зайти в вотчину «Единой России», монополизировавшей право на системную поддержку бойцов СВО. Кураторство над проектом позволит Садовникову поднять узнаваемость и привлечь дополнительные голоса на губернаторских выборах. Ранее губернатор Моор дал старт деятельности схожей организации — фонду «Защитники Отечества».

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Кандидат в тюменские губернаторы от ЛДПР Денис Садовников перехватывает предвыборную повестку у «Единой России». В партии открыли центр поддержки бойцов СВО, идентичный проекту властей «Защитники Отечества». В соцсетях партии анонсировали работу центра. «В Тюмени открыт центр правовой поддержки участников СВО и членов их семей. На базе Тюменского регионального отделения ЛДПР квалифицированный юрист будет оказывать правовую поддержку для защитников нашей Родины и их семей», — сказано в публикации партии. «Это очень важный шаг. Всегда можете сюда прийти, получить юридическую помощь и разъяснение по региональному законодательству и федеральным новеллам», — прокомментировал открытие центра Денис Садовников. Открытием центра поддержки ЛДПР, единственная из всех оппозиционных партий, рискнула зайти в вотчину «Единой России», монополизировавшей право на системную поддержку бойцов СВО. Кураторство над проектом позволит Садовникову поднять узнаваемость и привлечь дополнительные голоса на губернаторских выборах. Ранее губернатор Моор дал старт деятельности схожей организации — фонду «Защитники Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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