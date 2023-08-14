Центробанк объяснил, до какого уровня повысится годовая инфляция

ЦБ РФ: годовая инфляция не превысит 6,5%
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
На повышение инфляции влияет ослабление рубля, заявили в ЦБ РФ Фото:

Годовая инфляция в России будет продолжать расти и установится на отметке в 6,5%. Об этом рассказали в Центробанке РФ.

«Годовая инфляция в РФ продолжит повышаться, по итогам года не превысит 6,5%», — сообщили в Банке России. Регулятор отмечает, что ускорение роста цен связано как с текущими тенденциями, включая влияние ослабления рубля, так и с сохраняющимся эффектом на низкой базе расчета.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что главной причиной роста цен в России является удорожание импорта после снижения курса рубля. При этом в июне Россия зарегистрировала самую низкую продовольственную инфляцию в Европе, передает Life.

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Годовая инфляция в России будет продолжать расти и установится на отметке в 6,5%. Об этом рассказали в Центробанке РФ. «Годовая инфляция в РФ продолжит повышаться, по итогам года не превысит 6,5%», — сообщили в Банке России. Регулятор отмечает, что ускорение роста цен связано как с текущими тенденциями, включая влияние ослабления рубля, так и с сохраняющимся эффектом на низкой базе расчета. Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что главной причиной роста цен в России является удорожание импорта после снижения курса рубля. При этом в июне Россия зарегистрировала самую низкую продовольственную инфляцию в Европе, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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