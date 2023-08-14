Центробанк объяснил, до какого уровня повысится годовая инфляция

ЦБ РФ: годовая инфляция не превысит 6,5%

14 августа 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

На повышение инфляции влияет ослабление рубля, заявили в ЦБ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Годовая инфляция в России будет продолжать расти и установится на отметке в 6,5%. Об этом рассказали в Центробанке РФ. «Годовая инфляция в РФ продолжит повышаться, по итогам года не превысит 6,5%», — сообщили в Банке России. Регулятор отмечает, что ускорение роста цен связано как с текущими тенденциями, включая влияние ослабления рубля, так и с сохраняющимся эффектом на низкой базе расчета. Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что главной причиной роста цен в России является удорожание импорта после снижения курса рубля. При этом в июне Россия зарегистрировала самую низкую продовольственную инфляцию в Европе, передает Life .

Годовая инфляция в России будет продолжать расти и установится на отметке в 6,5%. Об этом рассказали в Центробанке РФ. «Годовая инфляция в РФ продолжит повышаться, по итогам года не превысит 6,5%», — сообщили в Банке России. Регулятор отмечает, что ускорение роста цен связано как с текущими тенденциями, включая влияние ослабления рубля, так и с сохраняющимся эффектом на низкой базе расчета. Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что главной причиной роста цен в России является удорожание импорта после снижения курса рубля. При этом в июне Россия зарегистрировала самую низкую продовольственную инфляцию в Европе, передает Life.