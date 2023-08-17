МО: корабли РФ успешно отразили атаку украинского катера в Черном море

18 августа 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Российские корабли были атакованы техникой ВСУ Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотный катер для атаки на Черноморский флот. Технику противника уничтожили российские корабли, сообщили в Минобороны РФ. «В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем. Стреляли из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля „Пытливый“ и патрульного корабля „Василий Быков“», — пояснили в министерстве. Российские суда находились в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. Сейчас корабли, участвовавшие в отражении атаки, вернулись к выполнению поставленных задач. Территория Севастополя, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам со стороны ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

В ночь на 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотный катер для атаки на Черноморский флот. Технику противника уничтожили российские корабли, сообщили в Минобороны РФ. «В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем. Стреляли из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля „Пытливый“ и патрульного корабля „Василий Быков“», — пояснили в министерстве. Российские суда находились в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. Сейчас корабли, участвовавшие в отражении атаки, вернулись к выполнению поставленных задач. Территория Севастополя, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам со стороны ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.