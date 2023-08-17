МО: корабли РФ успешно отразили атаку украинского катера в Черном море

В ночь на 18 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали беспилотный катер для атаки на Черноморский флот. Технику противника уничтожили российские корабли, сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем. Стреляли из бортового вооружения кораблей Черноморского флота — сторожевого корабля „Пытливый“ и патрульного корабля „Василий Быков“», —
Российские суда находились в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. Сейчас корабли, участвовавшие в отражении атаки, вернулись к выполнению поставленных задач.
Территория Севастополя, где базируется Черноморский флот, периодически подвергается атакам со стороны ВСУ. Ранее в морской зоне был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.
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