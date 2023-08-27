В Британии раскрыли, откуда ВСУ берут данные для атак на Москву

The Economist: ВСУ получают данные для ударов БПЛА по России от Запада
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Запад помогает ВСУ наносить удары по РФ Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают данные для ударов беспилотниками по Москве и другим городам России от западных союзников. Об этом со ссылкой на осведомленные источники написали в британской газете The Economist.

«Они (операторы дронов — прим. URA.RU) собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что до зоны, где находится цель, долетает только около 40% беспилотников.

Из-за провала в наступлении Киев начал нередко прибегать к терактам на российских территориях. В мае беспилотники ВСУ пытались атаковать Кремль. Позже Киев с помощью дронов несколько раз атаковал столичный бизнес-центр «Москва-сити». При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен переносить военные действия в Россию из-за риска остаться без западной поддержки.

Недавно пресс-секретарь президента РФ Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит защищать свои земли от террористических актов. Он подчеркнул, что именно для этого Москва продолжает спецоперацию на Украине, пишет телеканал 360.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают данные для ударов беспилотниками по Москве и другим городам России от западных союзников. Об этом со ссылкой на осведомленные источники написали в британской газете The Economist. «Они (операторы дронов — прим. URA.RU) собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны», — говорится в материале статьи. В издании уточнили, что до зоны, где находится цель, долетает только около 40% беспилотников. Из-за провала в наступлении Киев начал нередко прибегать к терактам на российских территориях. В мае беспилотники ВСУ пытались атаковать Кремль. Позже Киев с помощью дронов несколько раз атаковал столичный бизнес-центр «Москва-сити». При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен переносить военные действия в Россию из-за риска остаться без западной поддержки. Недавно пресс-секретарь президента РФ Владимира Путин Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит защищать свои земли от террористических актов. Он подчеркнул, что именно для этого Москва продолжает спецоперацию на Украине, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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