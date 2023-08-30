США и генералы Североатлантического альянса (НАТО) неправильно оценили ситуацию перед началом украинского контрнаступления, что привело к значительным потерям на фронте. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Генералы НАТО неправильно оценили ситуацию перед контрнаступлением ВСУ», — заявил Джонсон в интервью для youtube-канала Стивена Гарднера. Он добавил, что это привело к значительным потерям в рядах ВСУ. Джонсон отметил, что контрнаступление было обречено на провал из-за отсутствия превосходства в воздухе. Эксперт подчеркнул, что Украина не имеет достаточных средств для эффективного воздушного противостояния.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что вооруженные силы Украины отступят за Днепр из-за больших потерь после провала своего наступления. В Пентагоне также признали, что операция ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, передает Life.
США и генералы Североатлантического альянса (НАТО) неправильно оценили ситуацию перед началом украинского контрнаступления, что привело к значительным потерям на фронте. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Генералы НАТО неправильно оценили ситуацию перед контрнаступлением ВСУ», — заявил Джонсон в интервью для youtube-канала Стивена Гарднера. Он добавил, что это привело к значительным потерям в рядах ВСУ. Джонсон отметил, что контрнаступление было обречено на провал из-за отсутствия превосходства в воздухе. Эксперт подчеркнул, что Украина не имеет достаточных средств для эффективного воздушного противостояния. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что вооруженные силы Украины отступят за Днепр из-за больших потерь после провала своего наступления. В Пентагоне также признали, что операция ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, передает Life.