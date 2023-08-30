Аналитик ЦРУ: США неверно оценили ситуацию перед наступлением Украины

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, ВСУ, stock
НАТО неверно оценили обстановку перед наступлением ВСУ, заявил Ларри Джонсон Фото:
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США и генералы Североатлантического альянса (НАТО) неправильно оценили ситуацию перед началом украинского контрнаступления, что привело к значительным потерям на фронте. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Генералы НАТО неправильно оценили ситуацию перед контрнаступлением ВСУ», — заявил Джонсон в интервью для youtube-канала Стивена Гарднера. Он добавил, что это привело к значительным потерям в рядах ВСУ. Джонсон отметил, что контрнаступление было обречено на провал из-за отсутствия превосходства в воздухе. Эксперт подчеркнул, что Украина не имеет достаточных средств для эффективного воздушного противостояния.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что вооруженные силы Украины отступят за Днепр из-за больших потерь после провала своего наступления. В Пентагоне также признали, что операция ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, передает Life.

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США и генералы Североатлантического альянса (НАТО) неправильно оценили ситуацию перед началом украинского контрнаступления, что привело к значительным потерям на фронте. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Генералы НАТО неправильно оценили ситуацию перед контрнаступлением ВСУ», — заявил Джонсон в интервью для youtube-канала Стивена Гарднера. Он добавил, что это привело к значительным потерям в рядах ВСУ. Джонсон отметил, что контрнаступление было обречено на провал из-за отсутствия превосходства в воздухе. Эксперт подчеркнул, что Украина не имеет достаточных средств для эффективного воздушного противостояния. Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что вооруженные силы Украины отступят за Днепр из-за больших потерь после провала своего наступления. В Пентагоне также признали, что операция ВСУ идет медленнее, чем ожидалось, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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