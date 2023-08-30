Росстат сообщил об историческом минимуме безработицы в России

Росстат: уровень безработицы в РФ достиг исторического минимума в 3%
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Уровень безработицы в РФ обновил свой исторический минимум, заявили в Росстате Фото:

В России достигнут исторически низкий уровень безработицы в 3%. Об этом рассказали в Росстате

«Уровень безработицы в РФ в июле составил 3%», — говорится в докладе Росстата. Там добавили, что этот показатель обновляет исторический минимум, который когда-либо был зафиксирован в России.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также подтвердил, что уровень безработицы в России является исторически минимальным. Среди прочего, президент России Владимир Путин заявлял о росте зарплат россиян на 4,7%.

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В России достигнут исторически низкий уровень безработицы в 3%. Об этом рассказали в Росстате «Уровень безработицы в РФ в июле составил 3%», — говорится в докладе Росстата. Там добавили, что этот показатель обновляет исторический минимум, который когда-либо был зафиксирован в России. Глава Минфина РФ Антон Силуанов также подтвердил, что уровень безработицы в России является исторически минимальным. Среди прочего, президент России Владимир Путин заявлял о росте зарплат россиян на 4,7%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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