Росстат сообщил об историческом минимуме безработицы в России

Уровень безработицы в РФ обновил свой исторический минимум, заявили в Росстате
В России достигнут исторически низкий уровень безработицы в 3%. Об этом рассказали в Росстате
«Уровень безработицы в РФ в июле составил 3%», — говорится в докладе Росстата. Там добавили, что этот показатель обновляет исторический минимум, который когда-либо был зафиксирован в России.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов также подтвердил, что уровень безработицы в России является исторически минимальным. Среди прочего, президент России Владимир Путин заявлял о росте зарплат россиян на 4,7%.
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