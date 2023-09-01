01 сентября 2023

Пентагон обсуждает ротацию военных в Восточной Европе

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В прошлом году Пентагон начал отправку  дополнительных  войск союзникам по НАТО Фото:
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Министерство обороны США обсуждает ротацию более четырех тысяч военнослужащих Америки, которые находятся в Восточной Европе. Об этом сообщает телеканал NBC.

«В Пентагоне обсуждается вопрос о ротации более четырех тысяч американских военнослужащих, находящихся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России», — передает телеканал NBC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Сейчас рассматриваются три варианта действий: полная ротация, частичная ротация и возвращение в США без замены.

Как отмечает телеканал, в начале прошлого года Пентагон приступил к отправке дополнительных американских войск союзникам по НАТО в Восточной Европе. Срок их прибывания там должен закончится в 2024 году.

Ранее американский президент Джо Байден рассматривал возможность отправки до пяти тысяч военных в страны Прибалтики и Восточной Европы. Это решение принималось еще спецоперации на Украине.

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Министерство обороны США обсуждает ротацию более четырех тысяч военнослужащих Америки, которые находятся в Восточной Европе. Об этом сообщает телеканал NBC. «В Пентагоне обсуждается вопрос о ротации более четырех тысяч американских военнослужащих, находящихся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России», — передает телеканал NBC со ссылкой на источники в оборонном ведомстве. Сейчас рассматриваются три варианта действий: полная ротация, частичная ротация и возвращение в США без замены. Как отмечает телеканал, в начале прошлого года Пентагон приступил к отправке дополнительных американских войск союзникам по НАТО в Восточной Европе. Срок их прибывания там должен закончится в 2024 году. Ранее американский президент Джо Байден рассматривал возможность отправки до пяти тысяч военных в страны Прибалтики и Восточной Европы. Это решение принималось еще спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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