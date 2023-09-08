В США предупредили Киев о новой опасности со стороны РФ

Российские солдаты перешли на более точные артиллерийские удары по позициям украинских бойцов. Об сообщается в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований.
«Украинским войскам придется столкнуться с более точным эффективным российским огнем», — говорится в докладе, текст приводит издание Business Insider. Авторы материла отметили, что российские военные стали уделять больше внимания нанесению точных ударов малым количеством снарядов, сохраняя такими действиями боеприпасы и целостность орудий.
В газете подчеркнули, что это приведет к усилению артиллерии со стороны РФ. По словам авторов, в точности ударов российским военным помогает использование разведывательных беспилотников.
Ранее начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что российские силы на южнодонецком направлении уничтожили три опорных пункта ВСУ. Корреспондент Александр Пискунов сообщил, что забайкальцы из штурмового отряда «Шторм» 29-й армии Восточного военного округа взяли опорник Украины на угледарском направлении, передает RT.
Российские солдаты перешли на более точные артиллерийские удары по позициям украинских бойцов. Об сообщается в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований. «Украинским войскам придется столкнуться с более точным эффективным российским огнем», — говорится в докладе, текст приводит издание Business Insider. Авторы материла отметили, что российские военные стали уделять больше внимания нанесению точных ударов малым количеством снарядов, сохраняя такими действиями боеприпасы и целостность орудий. В газете подчеркнули, что это приведет к усилению артиллерии со стороны РФ. По словам авторов, в точности ударов российским военным помогает использование разведывательных беспилотников. Ранее начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что российские силы на южнодонецком направлении уничтожили три опорных пункта ВСУ. Корреспондент Александр Пискунов сообщил, что забайкальцы из штурмового отряда «Шторм» 29-й армии Восточного военного округа взяли опорник Украины на угледарском направлении, передает RT.