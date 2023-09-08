В США предупредили Киев о новой опасности со стороны РФ

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Business Insider: российские силы перешли на точные артиллерийские удары по ВСУ
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Российские силы используют разведывательные БПЛА для точности ударов Фото:

Российские солдаты перешли на более точные артиллерийские удары по позициям украинских бойцов. Об сообщается в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований.

«Украинским войскам придется столкнуться с более точным эффективным российским огнем», — говорится в докладе, текст приводит издание Business Insider. Авторы материла отметили, что российские военные стали уделять больше внимания нанесению точных ударов малым количеством снарядов, сохраняя такими действиями боеприпасы и целостность орудий.

В газете подчеркнули, что это приведет к усилению артиллерии со стороны РФ. По словам авторов, в точности ударов российским военным помогает использование разведывательных беспилотников.

Ранее начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что российские силы на южнодонецком направлении уничтожили три опорных пункта ВСУ. Корреспондент Александр Пискунов сообщил, что забайкальцы из штурмового отряда «Шторм» 29-й армии Восточного военного округа взяли опорник Украины на угледарском направлении, передает RT.

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Российские солдаты перешли на более точные артиллерийские удары по позициям украинских бойцов. Об сообщается в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований. «Украинским войскам придется столкнуться с более точным эффективным российским огнем», — говорится в докладе, текст приводит издание Business Insider. Авторы материла отметили, что российские военные стали уделять больше внимания нанесению точных ударов малым количеством снарядов, сохраняя такими действиями боеприпасы и целостность орудий. В газете подчеркнули, что это приведет к усилению артиллерии со стороны РФ. По словам авторов, в точности ударов российским военным помогает использование разведывательных беспилотников. Ранее начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что российские силы на южнодонецком направлении уничтожили три опорных пункта ВСУ. Корреспондент Александр Пискунов сообщил, что забайкальцы из штурмового отряда «Шторм» 29-й армии Восточного военного округа взяли опорник Украины на угледарском направлении, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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