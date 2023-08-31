Пушилин сообщил о гибели мирных жителей после обстрела ВСУ

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Обстрелы ведутся с применением кассетных боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой народной республике (ДНР) десять мирных жителей получили ранения в результате обстрела территорий Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Территория республики (Донецк, Горловка, Волновахский район) подверглась обстрелам со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. URA.RU) из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены десять мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо — в Волновахском районе», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Пострадавшим оказана помощь. В Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки в результате обстрелов оказались разрушены здания. Следственный комитет России сообщал, что в ДНР в результате обстрела ранены мужчины 1957 и 1989 годов рождения, в Луганской народной республике погибли трое мирных жителей.

Пушилин ранее говорил, что из-за применения кассетных боеприпасов число жертв среди мирного населения стало расти. США не стали включать кассетные боеприпасы в очередной пакет помощи Украине.

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В Донецкой народной республике (ДНР) десять мирных жителей получили ранения в результате обстрела территорий Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Территория республики (Донецк, Горловка, Волновахский район) подверглась обстрелам со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. URA.RU) из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены десять мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо — в Волновахском районе», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Пострадавшим оказана помощь. В Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки в результате обстрелов оказались разрушены здания. Следственный комитет России сообщал, что в ДНР в результате обстрела ранены мужчины 1957 и 1989 годов рождения, в Луганской народной республике погибли трое мирных жителей. Пушилин ранее говорил, что из-за применения кассетных боеприпасов число жертв среди мирного населения стало расти. США не стали включать кассетные боеприпасы в очередной пакет помощи Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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