Пушилин сообщил о гибели мирных жителей после обстрела ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) десять мирных жителей получили ранения в результате обстрела территорий Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Территория республики (Донецк, Горловка, Волновахский район) подверглась обстрелам со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. URA.RU) из ствольной и реактивной артиллерии крупного калибра с применением зажигательных и кассетных боеприпасов. В результате ранены десять мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо — в Волновахском районе», — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Пострадавшим оказана помощь. В Киевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки в результате обстрелов оказались разрушены здания. Следственный комитет России сообщал, что в ДНР в результате обстрела ранены мужчины 1957 и 1989 годов рождения, в Луганской народной республике погибли трое мирных жителей.
Пушилин ранее говорил, что из-за применения кассетных боеприпасов число жертв среди мирного населения стало расти. США не стали включать кассетные боеприпасы в очередной пакет помощи Украине.
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