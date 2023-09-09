09 сентября 2023

Кулеба раскритиковал действия Запада по трибуналу и конфискации активов РФ

Кулеба заявил о тупике в обсуждениях с G7 трибунала и конфискации активов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба, stock
Дмитрий Кулеба выступил с критикой G7 за отсутствие прогресса в обсуждении трибунала над РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Западе обсуждение тем, связанных с созданием трибунала для расследования действий РФ в рамках спецоперации, а также передачей Киеву замороженных российских активов, зашло в тупик. Об этом заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«К сожалению, мы находимся в своего рода тупике. По трибуналу есть разногласия, и явно отсутствует воля (у стран G7 — прим. URA.RU) по второму вопросу», — сказал Дмитрий Кулеба, передает AFP.

Украинские чиновники настаивают на создании международного суда. В Киев хотят использовать замороженные активы России, чтобы вложить их в восстановление страны.

Ранее в Кремле заявили, что последствий от трибунала для РФ никаких не будет. Саму идею создания не поддержали в Евросоюзе.

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На Западе обсуждение тем, связанных с созданием трибунала для расследования действий РФ в рамках спецоперации, а также передачей Киеву замороженных российских активов, зашло в тупик. Об этом заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба. «К сожалению, мы находимся в своего рода тупике. По трибуналу есть разногласия, и явно отсутствует воля (у стран G7 — прим. URA.RU) по второму вопросу», — сказал Дмитрий Кулеба, передает AFP. Украинские чиновники настаивают на создании международного суда. В Киев хотят использовать замороженные активы России, чтобы вложить их в восстановление страны. Ранее в Кремле заявили, что последствий от трибунала для РФ никаких не будет. Саму идею создания не поддержали в Евросоюзе.
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