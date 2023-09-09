Кулеба раскритиковал действия Запада по трибуналу и конфискации активов РФ

На Западе обсуждение тем, связанных с созданием трибунала для расследования действий РФ в рамках спецоперации, а также передачей Киеву замороженных российских активов, зашло в тупик. Об этом заявил руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«К сожалению, мы находимся в своего рода тупике. По трибуналу есть разногласия, и явно отсутствует воля (у стран G7 — прим. URA.RU) по второму вопросу», — сказал Дмитрий Кулеба,
Украинские чиновники настаивают на создании международного суда. В Киев хотят использовать замороженные активы России, чтобы вложить их в восстановление страны.
Ранее в Кремле заявили, что последствий от трибунала для РФ никаких не будет. Саму идею создания не поддержали в Евросоюзе.
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