В США ожидают войну с Россией на территории Польши и Германии

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: конфликт на Украине способен перейти на Польшу

26 сентября 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Ларри Джонсон предположил, что Польша будет вовлечена в конфликт на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может распространиться на территорию Польшу и Германии из-за действий НАТО. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Я боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию», — заявил Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom . Джонсон отметил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине тем, что поставляет ей оружие и отправляет военных. Также Джонсон прокомментировал историю с недавно подбитым танком Leopard в зоне СВО, в котором были немецкие военные. По его словам, это означает, что альянс открыто вступает в конфликт на территории бывший советской республики. Ранее российские военные уничтожили танк Leopard, экипаж которого состоял из немецких военных. Об этом сообщил российский командир разведгруппы. Президент России Владимир Путин отмечал, что танки Leopard — приоритетная цель для российских военнослужащих.

Конфликт на Украине может распространиться на территорию Польшу и Германии из-за действий НАТО. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Я боюсь, что через два-три месяца возрастет риск того, что конфликт выйдет за пределы Донецка, Луганска и Запорожья и распространится на Польшу и, возможно, Германию», — заявил Ларри Джонсон в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Джонсон отметил, что НАТО напрямую вовлечена в конфликт на Украине тем, что поставляет ей оружие и отправляет военных. Также Джонсон прокомментировал историю с недавно подбитым танком Leopard в зоне СВО, в котором были немецкие военные. По его словам, это означает, что альянс открыто вступает в конфликт на территории бывший советской республики. Ранее российские военные уничтожили танк Leopard, экипаж которого состоял из немецких военных. Об этом сообщил российский командир разведгруппы. Президент России Владимир Путин отмечал, что танки Leopard — приоритетная цель для российских военнослужащих.