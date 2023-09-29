Аграрии УрФО собрали 4,4 млн тонн зерновых и зернобобовых

29 сентября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Полпред президента Владимир Якушев признал, что погодные условия в этом году не благоприятствовали аграриям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Аграрии УрФО собрали 4,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такую цифру озвучил 29 сентября в Челябинске на совещании, посвященном ситуации в АПК, полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «Собрано 4,4 млн тонн. Аграрии находятся в активной фазе уборочной кампании. Их проблемы требуют оперативных решений», — подчеркнул Владимир Якушев. Участие в совещании приняли заместитель Минсельхоза России Андрей Разин (по видеоконференцсвязи), главы регионов УрФО и профильные специалисты. Полпред предложил максимально эффективно использовать возможность прямого диалога с Минсельхозом: обозначить проблемы развития агропромышленного комплекса и предложить решения. В отличие от прошлого года, который был для уральских аграриев рекордным, в этом сезоне из-за погодных условий ситуация сложнее. Кроме того, работу затрудняют повышение стоимости ГСМ, падение цен на зерно, высокая стоимость кредитов.

Аграрии УрФО собрали 4,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такую цифру озвучил 29 сентября в Челябинске на совещании, посвященном ситуации в АПК, полпред президента в УрФО Владимир Якушев. «Собрано 4,4 млн тонн. Аграрии находятся в активной фазе уборочной кампании. Их проблемы требуют оперативных решений», — подчеркнул Владимир Якушев. Участие в совещании приняли заместитель Минсельхоза России Андрей Разин (по видеоконференцсвязи), главы регионов УрФО и профильные специалисты. Полпред предложил максимально эффективно использовать возможность прямого диалога с Минсельхозом: обозначить проблемы развития агропромышленного комплекса и предложить решения. В отличие от прошлого года, который был для уральских аграриев рекордным, в этом сезоне из-за погодных условий ситуация сложнее. Кроме того, работу затрудняют повышение стоимости ГСМ, падение цен на зерно, высокая стоимость кредитов.