Аграрии УрФО собрали 4,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. Такую цифру озвучил 29 сентября в Челябинске на совещании, посвященном ситуации в АПК, полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
«Собрано 4,4 млн тонн. Аграрии находятся в активной фазе уборочной кампании. Их проблемы требуют оперативных решений», — подчеркнул Владимир Якушев.
Участие в совещании приняли заместитель Минсельхоза России Андрей Разин (по видеоконференцсвязи), главы регионов УрФО и профильные специалисты. Полпред предложил максимально эффективно использовать возможность прямого диалога с Минсельхозом: обозначить проблемы развития агропромышленного комплекса и предложить решения.
В отличие от прошлого года, который был для уральских аграриев рекордным, в этом сезоне из-за погодных условий ситуация сложнее. Кроме того, работу затрудняют повышение стоимости ГСМ, падение цен на зерно, высокая стоимость кредитов.
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