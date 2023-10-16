Госдума изменит закон о выборах президента в России

16 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Выборы президента России назначены на март 2024 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона об изменении норм, которые регулируют президентские выборы в России. Уточнения касаются работы СМИ, заблокированных сайтов и создания агитации. «Уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным», — говорится в пояснительной записке. Рекомендацию комитет Госдумы по госстроительству и законодательству приводит ТАСС. Сам документ был внесен в нижнюю палату парламента в октябре. Согласно проекту закона, предвыборная агитация не должна происходить на запрещенных Роскомнадзором сайтах. К тому же на заседании избирательных комиссий смогут работать только те СМИ, сотрудники которых работают трудовому договору. Снимать видео и фотографировать смогут корреспонденты, имеющие на это право. Также закон будет запрещать людям с административным арестом работать членами избирательных комиссий. После конца ареста человек может быть допущен к работе. Если кандидат получил судимость, то он должен письменно об этом сообщить. Также в законе закреплена норма, по которой изготовление агитационных материалов не должно превышать 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции. При перерасчете, это примерно 100 рублей. Ранее в ЦИК сообщали, что перед выборами президента России будет изменено законодательство. Все поправки будут приняты осенью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона об изменении норм, которые регулируют президентские выборы в России. Уточнения касаются работы СМИ, заблокированных сайтов и создания агитации. «Уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным», — говорится в пояснительной записке. Рекомендацию комитет Госдумы по госстроительству и законодательству приводит ТАСС. Сам документ был внесен в нижнюю палату парламента в октябре. Согласно проекту закона, предвыборная агитация не должна происходить на запрещенных Роскомнадзором сайтах. К тому же на заседании избирательных комиссий смогут работать только те СМИ, сотрудники которых работают трудовому договору. Снимать видео и фотографировать смогут корреспонденты, имеющие на это право. Также закон будет запрещать людям с административным арестом работать членами избирательных комиссий. После конца ареста человек может быть допущен к работе. Если кандидат получил судимость, то он должен письменно об этом сообщить. Также в законе закреплена норма, по которой изготовление агитационных материалов не должно превышать 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции. При перерасчете, это примерно 100 рублей. Ранее в ЦИК сообщали, что перед выборами президента России будет изменено законодательство. Все поправки будут приняты осенью.