Госдума изменит закон о выборах президента в России

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ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах президента РФ. Екатеринбурга, бюллетени, 18 марта, выборы 2018, выборы президента, голосование, урна для голосования
Выборы президента России назначены на март 2024 года Фото:

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона об изменении норм, которые регулируют президентские выборы в России. Уточнения касаются работы СМИ, заблокированных сайтов и создания агитации.

«Уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным», — говорится в пояснительной записке. Рекомендацию комитет Госдумы по госстроительству и законодательству приводит ТАСС. Сам документ был внесен в нижнюю палату парламента в октябре.

Согласно проекту закона, предвыборная агитация не должна происходить на запрещенных Роскомнадзором сайтах. К тому же на заседании избирательных комиссий смогут работать только те СМИ, сотрудники которых работают трудовому договору. Снимать видео и фотографировать смогут корреспонденты, имеющие на это право.

Также закон будет запрещать людям с административным арестом работать членами избирательных комиссий. После конца ареста человек может быть допущен к работе. Если кандидат получил судимость, то он должен письменно об этом сообщить.

Также в законе закреплена норма, по которой изготовление агитационных материалов не должно превышать 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции. При перерасчете, это примерно 100 рублей.

Ранее в ЦИК сообщали, что перед выборами президента России будет изменено законодательство. Все поправки будут приняты осенью.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона об изменении норм, которые регулируют президентские выборы в России. Уточнения касаются работы СМИ, заблокированных сайтов и создания агитации. «Уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным», — говорится в пояснительной записке. Рекомендацию комитет Госдумы по госстроительству и законодательству приводит ТАСС. Сам документ был внесен в нижнюю палату парламента в октябре. Согласно проекту закона, предвыборная агитация не должна происходить на запрещенных Роскомнадзором сайтах. К тому же на заседании избирательных комиссий смогут работать только те СМИ, сотрудники которых работают трудовому договору. Снимать видео и фотографировать смогут корреспонденты, имеющие на это право. Также закон будет запрещать людям с административным арестом работать членами избирательных комиссий. После конца ареста человек может быть допущен к работе. Если кандидат получил судимость, то он должен письменно об этом сообщить. Также в законе закреплена норма, по которой изготовление агитационных материалов не должно превышать 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции. При перерасчете, это примерно 100 рублей. Ранее в ЦИК сообщали, что перед выборами президента России будет изменено законодательство. Все поправки будут приняты осенью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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