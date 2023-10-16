Госдума изменит закон о выборах президента в России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона об изменении норм, которые регулируют президентские выборы в России. Уточнения касаются работы СМИ, заблокированных сайтов и создания агитации.
«Уточнение законопроектом ряда законодательных норм в связи с предстоящими в марте 2024 года выборами президента Российской Федерации представляется обоснованным и своевременным», — говорится в пояснительной записке. Рекомендацию комитет Госдумы по госстроительству и законодательству приводит ТАСС. Сам документ был внесен в нижнюю палату парламента в октябре.
Согласно проекту закона, предвыборная агитация не должна происходить на запрещенных Роскомнадзором сайтах. К тому же на заседании избирательных комиссий смогут работать только те СМИ, сотрудники которых работают трудовому договору. Снимать видео и фотографировать смогут корреспонденты, имеющие на это право.
Также закон будет запрещать людям с административным арестом работать членами избирательных комиссий. После конца ареста человек может быть допущен к работе. Если кандидат получил судимость, то он должен письменно об этом сообщить.
Также в законе закреплена норма, по которой изготовление агитационных материалов не должно превышать 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции. При перерасчете, это примерно 100 рублей.
Ранее в ЦИК сообщали, что перед выборами президента России будет изменено законодательство. Все поправки будут приняты осенью.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.