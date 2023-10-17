Ревизор из США начал контролировать, как Киев использует военную помощь

18 октября 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Инспектор Пентагона США проверит на что Киев потратил 113 млрд долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч приступил к исполнению обязанностей ревизора. Он должен проконтролировать, как Киев распорядился военной помощью в размере 113 млрд долларов, направленной Украине западными странами. «Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды (18 октября, прим. URA.RU) возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. Он будет контролировать использование помощи в 113 миллиардов долларов, отправленной Украине и другим странам, начиная с февраля прошлого года», — сообщили РИА Новости. По результатам проверок Сторч будет готовить ежеквартальные отчеты, которые планируют размещать в открытом доступе. Решение о назначении ревизора было принято из-за высокого уровня коррупции на Украине. Так, в обзоре генерального инспектора госдепартамента США сообщается, что непорядочность украинских властей поставила под угрозу эффективность военной финансовой помощи, которую оказывает Америка Киеву. Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр также сообщала о сложностях контроля финансовых потоков на Украине. По ее мнению, это связано с большим объемом финансирования Киева со стороны США.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч приступил к исполнению обязанностей ревизора. Он должен проконтролировать, как Киев распорядился военной помощью в размере 113 млрд долларов, направленной Украине западными странами. «Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч со среды (18 октября, прим. URA.RU) возглавит группу, которая будет проверять, как Украина использует военную помощь. Он будет контролировать использование помощи в 113 миллиардов долларов, отправленной Украине и другим странам, начиная с февраля прошлого года», — сообщили РИА Новости. По результатам проверок Сторч будет готовить ежеквартальные отчеты, которые планируют размещать в открытом доступе. Решение о назначении ревизора было принято из-за высокого уровня коррупции на Украине. Так, в обзоре генерального инспектора госдепартамента США сообщается, что непорядочность украинских властей поставила под угрозу эффективность военной финансовой помощи, которую оказывает Америка Киеву. Глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр также сообщала о сложностях контроля финансовых потоков на Украине. По ее мнению, это связано с большим объемом финансирования Киева со стороны США.