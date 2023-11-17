Правительство РФ утвердило список территорий северного завоза

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22-е заседание советов глав правительств государств-членов шанхайской организации сотрудничества. Бишкек, мишустин михаил
Мишустин утвердил список список северных территорий для завоза грузов Фото:

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство РФ утвердило список северных территорий для завоза грузов с нефтепродуктами, продовольствием и других ключевых товаров. Соответствующее распоряжение было подписано 17 ноября премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Президент особо отмечал, что Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме, в том числе для того, чтобы гарантировать стабильность цен на них», — сказал Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства.

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики теперь наделено новыми полномочиями в соответствии с постановлением. Оно будет выполнять функции координатора северного завоза, а также проводить его мониторинг, утверждать маршруты и график движения судов.

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По поручению президента РФ Владимира Путина правительство РФ утвердило список северных территорий для завоза грузов с нефтепродуктами, продовольствием и других ключевых товаров. Соответствующее распоряжение было подписано 17 ноября премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Президент особо отмечал, что Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами в полном объеме, в том числе для того, чтобы гарантировать стабильность цен на них», — сказал Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики теперь наделено новыми полномочиями в соответствии с постановлением. Оно будет выполнять функции координатора северного завоза, а также проводить его мониторинг, утверждать маршруты и график движения судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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