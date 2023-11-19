Украинцы угрожают расправой сбежавшему в Россию летчику ВСУ

Военный блогер Федоров: летчик ВСУ сбежал в Россию

На Украине негативно отреагировали на сбежавшего летчика ВСУ в Россию Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Россию 18 ноября вылетел пилот Военно-воздушных сил Украины. Об этом рассказал автор telegram-канала «Война. История. Оружие» блогер Кирилл Федоров. Он подчеркнул, что с перелетом бежавшему украинцу помог российский пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». Украинцы в соцсетях резко отреагировали на переход своего бойца на российскую сторону. Некоторые из них угрожают смертью самому летчику и его родным.

«Я не верю, такого не может быть. [Украинский пилот] перелетел к [русским]. Урод. Всю его семью надо [уничтожить]. Всех, с кем он был в контактах — под стражу на проверку», — передает telegram-канал «Военное дело» сообщения из украинских каналов.

В Главном управлении разведки Украины назвали это «информационно-психологической операцией» со стороны РФ. При этом отрицать факт перехода украинского летчика напрямую не стали.

На Западе высказались более нейтрально по данному поводу. Свои размышления читатели опубликовали в соцсети X.

«Если это правда, то это действительно нанесет еще больший ущерб моральному духу в рядах украинских Вооруженных сил. <…> Я надеюсь, что это скоро подтвердится», — написал пользователь с ником «КС Томас».

Скрин: соцсеть X

Другой читатель под именем Майк отметил, что раз пилот Украины покинул свою страну, то он понял, что пришло время покинуть корабль. «Покинуть корабль сейчас, прежде чем он затонет и он [пилот], утонет вместе с ним».

Скрин: соцсеть X

Другой высказался более категорично. «Сделайте этого малыша русским», — написал Брайан Паоне.

Скрин: соцсеть X

Читатель с ником «Штурмабаннфюрер Дитер Хелльстрем» предположил в шутливой форме, что Украина может ожидать поставок американских истребителей F-16, чтобы переправить их России вместе с беглыми летчиками. «Не в этом ли причина, по которой ВВС Украины так быстро хотят получить F-16?» — задался вопросом он.

Скрин: соцсеть X

«У России нет причин лгать». Так коротко на ситуацию с летчиком отреагировал пользователь Котаро Ямада.

Скрин: соцсеть X