Украинцы угрожают расправой сбежавшему в Россию летчику ВСУ

В Россию 18 ноября вылетел пилот Военно-воздушных сил Украины. Об этом рассказал автор telegram-канала «Война. История. Оружие» блогер Кирилл Федоров. Он подчеркнул, что с перелетом бежавшему украинцу помог российский пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода». Украинцы в соцсетях резко отреагировали на переход своего бойца на российскую сторону. Некоторые из них угрожают смертью самому летчику и его родным.
«Я не верю, такого не может быть. [Украинский пилот] перелетел к [русским]. Урод. Всю его семью надо [уничтожить]. Всех, с кем он был в контактах — под стражу на проверку», — передает telegram-канал «Военное дело» сообщения из украинских каналов.
В Главном управлении разведки Украины назвали это «информационно-психологической операцией» со стороны РФ. При этом отрицать факт перехода украинского летчика напрямую не стали.
На Западе высказались более нейтрально по данному поводу. Свои размышления читатели опубликовали в соцсети X.
«Если это правда, то это действительно нанесет еще больший ущерб моральному духу в рядах украинских Вооруженных сил. <…> Я надеюсь, что это скоро подтвердится», — написал пользователь с ником «КС Томас».
Другой читатель под именем Майк отметил, что раз пилот Украины покинул свою страну, то он понял, что пришло время покинуть корабль. «Покинуть корабль сейчас, прежде чем он затонет и он [пилот], утонет вместе с ним».
Другой высказался более категорично. «Сделайте этого малыша русским», — написал Брайан Паоне.
Читатель с ником «Штурмабаннфюрер Дитер Хелльстрем» предположил в шутливой форме, что Украина может ожидать поставок американских истребителей F-16, чтобы переправить их России вместе с беглыми летчиками. «Не в этом ли причина, по которой ВВС Украины так быстро хотят получить F-16?» — задался вопросом он.
«У России нет причин лгать». Так коротко на ситуацию с летчиком отреагировал пользователь Котаро Ямада.
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