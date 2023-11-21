В Карелии задержали 150 мигрантов, направлявшихся к границе с Финляндией

За неделю в Карелии задержали более 150 мигрантов с просроченными российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.
«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан органов внутренних дел Карелии», — сказала Кабатюк РБК. Она добавила, что в настоящее время им грозит штраф и выдворение из РФ.
Ранее Кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы, передает RT. Кроме того, газета Iltalehti написала, что власти страны могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября. URA.RU приводило информацию о том, что происходит на русско-финской границе.
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