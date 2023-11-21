В Карелии задержали 150 мигрантов, направлявшихся к границе с Финляндией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Более 150 мигрантов задержали в Карелии Фото:

За неделю в Карелии задержали более 150 мигрантов с просроченными российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

«Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан органов внутренних дел Карелии», — сказала Кабатюк РБК. Она добавила, что в настоящее время им грозит штраф и выдворение из РФ.

Ранее Кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы, передает RT. Кроме того, газета Iltalehti написала, что власти страны могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября. URA.RU приводило информацию о том, что происходит на русско-финской границе.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За неделю в Карелии задержали более 150 мигрантов с просроченными российскими визами, которые направлялись в сторону российско-финской границы. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк. «Сейчас они находятся в местах принудительного пребывания граждан органов внутренних дел Карелии», — сказала Кабатюк РБК. Она добавила, что в настоящее время им грозит штраф и выдворение из РФ. Ранее Кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы, передает RT. Кроме того, газета Iltalehti написала, что власти страны могут закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией в ночь на среду, 22 ноября. URA.RU приводило информацию о том, что происходит на русско-финской границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...