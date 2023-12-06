В Сенате США подняли вопрос о принадлежности Киева России

Сенатор Мерфи: в США решают, является ли Киев российским или украинским
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События на Майдане. Киев, киев, министерство иностранных дел украины
Крис Мерфи разочарован в отношении коллег к ситуации с Украиной Фото:

Американские законодатели, которые обсуждают выделения средств для помощи Украине, принимают решение о том, считать ли Киев российским или украинским городом. Этим поделился сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

«Мы сейчас принимаем решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом», — заявил Мерфи Defense News. Он отметил, что коллеги несерьезно относятся к ситуации. По его словам, речь идет о том, «будет ли Украина существовать через 12 месяцев или станет частью России».

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что несогласование нового пакета помощи киевскому режиму станет абсолютным сумасшествием для США. Американский сенатор Митт Ромни заявил, что республиканцы и демократы не договорились по сделке об Украине, передает телеканал 360.

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Американские законодатели, которые обсуждают выделения средств для помощи Украине, принимают решение о том, считать ли Киев российским или украинским городом. Этим поделился сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. «Мы сейчас принимаем решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом», — заявил Мерфи Defense News. Он отметил, что коллеги несерьезно относятся к ситуации. По его словам, речь идет о том, «будет ли Украина существовать через 12 месяцев или станет частью России». Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что несогласование нового пакета помощи киевскому режиму станет абсолютным сумасшествием для США. Американский сенатор Митт Ромни заявил, что республиканцы и демократы не договорились по сделке об Украине, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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