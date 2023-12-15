Силовики раскрыли личность девушки, выбросившей грудничка на улицу в Екатеринбурге

Мать, выбросившая грудничка на улицу, приехала в Екатеринбург из Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Матери всего 20 лет (архивное фото) Фото:

Девушке, которая ночью 15 декабря родила ребенка и выбросила его в Екатеринбурге, 20 лет. Она переехала из Челябинской области, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Полицейские оперативно установили 20-летнюю девушку. Она приехала в Екатеринбург из Челябинской области, где у нее остался бывший кавалер, который якобы не знал о беременности. Сама девушка жила в съемной квартире», — отметил Горелых. По его данным, девушка работала в одной из местных торговых точек.

Девушка находится в реанимации. Когда она придет в себя, то полицейские выяснят, почему она так поступила с ребенком.

Горелых добавил, что у молодой мамы родился мальчик. «Вес — около 2,5 кг, рост — 50 сантиметров. Он родился доношенным», — добавил полковник.

Ребенка в сугробе нашел случайный мужчина. Он вытащил мальчика из снега, вызвал силовиков и врачей. СК возбудил уголовное дело против девушки. Ей вменяют покушение на убийство.

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Девушке, которая ночью 15 декабря родила ребенка и выбросила его в Екатеринбурге, 20 лет. Она переехала из Челябинской области, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Полицейские оперативно установили 20-летнюю девушку. Она приехала в Екатеринбург из Челябинской области, где у нее остался бывший кавалер, который якобы не знал о беременности. Сама девушка жила в съемной квартире», — отметил Горелых. По его данным, девушка работала в одной из местных торговых точек. Девушка находится в реанимации. Когда она придет в себя, то полицейские выяснят, почему она так поступила с ребенком. Горелых добавил, что у молодой мамы родился мальчик. «Вес — около 2,5 кг, рост — 50 сантиметров. Он родился доношенным», — добавил полковник. Ребенка в сугробе нашел случайный мужчина. Он вытащил мальчика из снега, вызвал силовиков и врачей. СК возбудил уголовное дело против девушки. Ей вменяют покушение на убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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