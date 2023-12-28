Кабмин решил, сколько букмекеры будут отчислять на развитие спорта

Букмекеры будут направлять 50% с отчислений со ставок спортивным лигам

28 декабря 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Кабмин утвердил правила распределения букмекерских отчислений на развитие спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России начнут действовать правила распределения целевых отчислений, которые букмекеры обязаны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта. Решение правительства вступит в силу с 1 января 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте кабмина. Уточняется, что большая доля таких отчислений — 50% будет направляться профессиональным спортивным лигам. «Документом определен порядок, согласно которому публично-правовая компания (ППК) „Единый регулятор азартных игр“ будет перечислять средства, получаемые от букмекеров», — говорится в сообщении. Таким образом, ставки принятые на соревнования, которые проводятся общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными лигами, букмекеры будут перечислять средства пропорционально сумме принятых ставок. Правительство России уточнило, как будут перечисляться оставшиеся средства: 50% будет направляться профессиональным спортивным лигам, которые объединяют российские и иностранные клубы, а также общероссийским спортивным федерациям;

20% будет направляться спортивным федерациям, чьи спортсмены заняли призовое место на последних Олимпийских играх;

5% будут распределены между спортивными федерациями, представляющие виды спорта, включенные в программы Паралимпийских или Сурдлимпийских игр;

5% — спортивным федерациям, с видами спорта, не включенными в программу Олимпиады, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр. Кроме того, с 1 января вступает в силу постановление, утверждающее правило предоставления отчета о распределении и расходовании средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр». Отчеты должны будут предоставляться в Минспорт ежеквартально. «Третье подписанное постановление утверждает требования к содержанию запросов, которые спортивные федерации и профессиональные лиги могут отправлять в ППК „Единый регулятор азартных игр“», — сообщили в пресс-службе правительства. Уточняется, что речь идет о пари, которые были заключены профессиональными спортсменами, тренерами и судьями, участвующими в соревнованиях. Решение необходимо для контроля, чтобы эти лица не могли играть на ставках, поскольку могут повлиять на исход. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России начнут действовать правила распределения целевых отчислений, которые букмекеры обязаны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта. Решение правительства вступит в силу с 1 января 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте кабмина. Уточняется, что большая доля таких отчислений — 50% будет направляться профессиональным спортивным лигам. «Документом определен порядок, согласно которому публично-правовая компания (ППК) „Единый регулятор азартных игр“ будет перечислять средства, получаемые от букмекеров», — говорится в сообщении. Таким образом, ставки принятые на соревнования, которые проводятся общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными лигами, букмекеры будут перечислять средства пропорционально сумме принятых ставок. Правительство России уточнило, как будут перечисляться оставшиеся средства: Кроме того, с 1 января вступает в силу постановление, утверждающее правило предоставления отчета о распределении и расходовании средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр». Отчеты должны будут предоставляться в Минспорт ежеквартально. «Третье подписанное постановление утверждает требования к содержанию запросов, которые спортивные федерации и профессиональные лиги могут отправлять в ППК „Единый регулятор азартных игр“», — сообщили в пресс-службе правительства. Уточняется, что речь идет о пари, которые были заключены профессиональными спортсменами, тренерами и судьями, участвующими в соревнованиях. Решение необходимо для контроля, чтобы эти лица не могли играть на ставках, поскольку могут повлиять на исход.