05 января 2024

Mash: сотрудникам МЧС РФ запретили использовать iPhone на рабочем месте

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, мчс, сотрудники мчс, мчс курган
Сотрудникам МЧС России запретили использовать iPhone на рабочем месте Фото:

Сотрудникам МЧС России запретили использование телефонов марки iPhone на рабочем месте. Им посоветовали перейти на Android.

«Приказ вступит в силу 10 января. Работникам с „яблоками“ советуют переходить на андроид или любые другие телефоны», — сообщил telegram-канал Mash. По его данным, такая рекомендация поступила после информации о возможном удаленном взломе. Кроме того, на телефонах сотрудников могут храниться секретные данные и информация гостайны, которая не должна распространяться, заключили в канале.

URA.RU направило запрос МЧС России. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, передает «Национальная служба новостей». Он рассказал, что некоторые сотрудники администрации президента еще пользуются iPhone, другие отказались от этих гаджетов.

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Сотрудникам МЧС России запретили использование телефонов марки iPhone на рабочем месте. Им посоветовали перейти на Android. «Приказ вступит в силу 10 января. Работникам с „яблоками“ советуют переходить на андроид или любые другие телефоны», — сообщил telegram-канал Mash. По его данным, такая рекомендация поступила после информации о возможном удаленном взломе. Кроме того, на телефонах сотрудников могут храниться секретные данные и информация гостайны, которая не должна распространяться, заключили в канале. URA.RU направило запрос МЧС России. На момент публикации ответ не был получен. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, передает «Национальная служба новостей». Он рассказал, что некоторые сотрудники администрации президента еще пользуются iPhone, другие отказались от этих гаджетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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