Зеленский хочет ввести на Украине множественное гражданство

Зеленский: в Раду внесли проект, позволяющий получить множественное гражданство
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский анонсировал законопроект о множественном гражданстве Фото:

В Верховную Раду внесли законопроект, позволяющий гражданам страны получить двойное гражданство. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

«Сегодня я вношу в Верховную Раду ключевой законопроект, который поможет внести изменения в законодательство и вводит институт множественного гражданства», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении. Сообщение опубликовано в telegram-канале президента.

Гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.

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В Верховную Раду внесли законопроект, позволяющий гражданам страны получить двойное гражданство. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. «Сегодня я вношу в Верховную Раду ключевой законопроект, который поможет внести изменения в законодательство и вводит институт множественного гражданства», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении. Сообщение опубликовано в telegram-канале президента. Гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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