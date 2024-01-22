Зеленский хочет ввести на Украине множественное гражданство

Владимир Зеленский анонсировал законопроект о множественном гражданстве
В Верховную Раду внесли законопроект, позволяющий гражданам страны получить двойное гражданство. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.
«Сегодня я вношу в Верховную Раду ключевой законопроект, который поможет внести изменения в законодательство и вводит институт множественного гражданства», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении. Сообщение опубликовано в telegram-канале президента.
Гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ.
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