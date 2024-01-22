В мире Украина Зеленский хочет ввести на Украине множественное гражданство Зеленский: в Раду внесли проект, позволяющий получить множественное гражданство 22 января 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский анонсировал законопроект о множественном гражданстве Фото: Официальный сайт президента Украины В Верховную Раду внесли законопроект, позволяющий гражданам страны получить двойное гражданство. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. «Сегодня я вношу в Верховную Раду ключевой законопроект, который поможет внести изменения в законодательство и вводит институт множественного гражданства», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении. Сообщение опубликовано в telegram-канале президента. Гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ. В Верховную Раду внесли законопроект, позволяющий гражданам страны получить двойное гражданство. Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский. «Сегодня я вношу в Верховную Раду ключевой законопроект, который поможет внести изменения в законодательство и вводит институт множественного гражданства», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении. Сообщение опубликовано в telegram-канале президента. Гражданство смогут получить этнические украинцы, кроме россиян. Также на него смогут рассчитывать иностранные наемники, сражающиеся за ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям