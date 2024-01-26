Bloomberg: США обогнали Китай в гонке за первую экономику мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта. Екатеринбург, курс валют, курс валюты, валюта, доллар, один доллар
ВВП США в 2023 году увеличился на 6,3% Фото:

При выходе из кризиса национальной экономики после COVID-19 Соединенные Штаты оказались успешнее, чем Китай. В 2023 году ВВП страны увеличился на 6,3%. Об этом сообщила газета Bloomberg.

«Валовой внутренний продукт США в прошлом году вырос на 6,3% в номинальном выражении (то есть без поправки на инфляцию), опередив прирост Китая на 4,6%», — передает газета. Китайские ценные бумаги падают в своем значении до минимума, чего не было уже много лет. В свою очередь, главные индексы в Штатах бьют исторические рекорды.

Специалисты предположили, что в ближайшие годы переломить негативный процесс не получится. Речь идет о «вековой стагнации», то есть о циклическом спаде ВВП на ближайшие годы. По информации газеты, причина может состоять в авторитарном управлении Китая со стороны его главы Си Цзиньпина.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
При выходе из кризиса национальной экономики после COVID-19 Соединенные Штаты оказались успешнее, чем Китай. В 2023 году ВВП страны увеличился на 6,3%. Об этом сообщила газета Bloomberg. «Валовой внутренний продукт США в прошлом году вырос на 6,3% в номинальном выражении (то есть без поправки на инфляцию), опередив прирост Китая на 4,6%», — передает газета. Китайские ценные бумаги падают в своем значении до минимума, чего не было уже много лет. В свою очередь, главные индексы в Штатах бьют исторические рекорды. Специалисты предположили, что в ближайшие годы переломить негативный процесс не получится. Речь идет о «вековой стагнации», то есть о циклическом спаде ВВП на ближайшие годы. По информации газеты, причина может состоять в авторитарном управлении Китая со стороны его главы Си Цзиньпина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...