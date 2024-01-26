Bloomberg: США обогнали Китай в гонке за первую экономику мира

26 января 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

ВВП США в 2023 году увеличился на 6,3% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При выходе из кризиса национальной экономики после COVID-19 Соединенные Штаты оказались успешнее, чем Китай. В 2023 году ВВП страны увеличился на 6,3%. Об этом сообщила газета Bloomberg. «Валовой внутренний продукт США в прошлом году вырос на 6,3% в номинальном выражении (то есть без поправки на инфляцию), опередив прирост Китая на 4,6%», — передает газета . Китайские ценные бумаги падают в своем значении до минимума, чего не было уже много лет. В свою очередь, главные индексы в Штатах бьют исторические рекорды. Специалисты предположили, что в ближайшие годы переломить негативный процесс не получится. Речь идет о «вековой стагнации», то есть о циклическом спаде ВВП на ближайшие годы. По информации газеты, причина может состоять в авторитарном управлении Китая со стороны его главы Си Цзиньпина.

При выходе из кризиса национальной экономики после COVID-19 Соединенные Штаты оказались успешнее, чем Китай. В 2023 году ВВП страны увеличился на 6,3%. Об этом сообщила газета Bloomberg. «Валовой внутренний продукт США в прошлом году вырос на 6,3% в номинальном выражении (то есть без поправки на инфляцию), опередив прирост Китая на 4,6%», — передает газета. Китайские ценные бумаги падают в своем значении до минимума, чего не было уже много лет. В свою очередь, главные индексы в Штатах бьют исторические рекорды. Специалисты предположили, что в ближайшие годы переломить негативный процесс не получится. Речь идет о «вековой стагнации», то есть о циклическом спаде ВВП на ближайшие годы. По информации газеты, причина может состоять в авторитарном управлении Китая со стороны его главы Си Цзиньпина.