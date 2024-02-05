05 февраля 2024

Польша выделила кредит для совместного с Украиной производства оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, стрельба, война, добровольцы, выстрел, спецоперация, чвк, сво, наемники
Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия Фото:

Правительство Польши выделило кредит на польско-украинское производство вооружений на фоне улучшения отношений между Киевом и Варшавой. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия. У нас есть компоненты польского оружия, а теперь речь идет о совместном производстве», — сказал Жовквы украинскому изданию Finance.ua.

Отношения между Киевом и Варшавой стали лучше после 22 января, когда Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7. Документ гарантирует безопасность и согласие координировать механизмы европейской интеграции.

Польско-украинские отношения существенно испортились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в Евросоюз (ЕС) из-за зернового вопроса. Если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, то Польша заблокирует вступление Киева в ЕС, заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

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Правительство Польши выделило кредит на польско-украинское производство вооружений на фоне улучшения отношений между Киевом и Варшавой. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия. У нас есть компоненты польского оружия, а теперь речь идет о совместном производстве», — сказал Жовквы украинскому изданию Finance.ua. Отношения между Киевом и Варшавой стали лучше после 22 января, когда Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7. Документ гарантирует безопасность и согласие координировать механизмы европейской интеграции. Польско-украинские отношения существенно испортились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в Евросоюз (ЕС) из-за зернового вопроса. Если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, то Польша заблокирует вступление Киева в ЕС, заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, слова которого приводит «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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