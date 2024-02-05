Польша выделила кредит для совместного с Украиной производства оружия

06 февраля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Правительство Польши выделило кредит на польско-украинское производство вооружений на фоне улучшения отношений между Киевом и Варшавой. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия. У нас есть компоненты польского оружия, а теперь речь идет о совместном производстве», — сказал Жовквы украинскому изданию Finance.ua. Отношения между Киевом и Варшавой стали лучше после 22 января, когда Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7. Документ гарантирует безопасность и согласие координировать механизмы европейской интеграции. Польско-украинские отношения существенно испортились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в Евросоюз (ЕС) из-за зернового вопроса. Если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, то Польша заблокирует вступление Киева в ЕС, заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, слова которого приводит «Национальная служба новостей».

Правительство Польши выделило кредит на польско-украинское производство вооружений на фоне улучшения отношений между Киевом и Варшавой. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. «Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия. У нас есть компоненты польского оружия, а теперь речь идет о совместном производстве», — сказал Жовквы украинскому изданию Finance.ua. Отношения между Киевом и Варшавой стали лучше после 22 января, когда Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7. Документ гарантирует безопасность и согласие координировать механизмы европейской интеграции. Польско-украинские отношения существенно испортились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В сентябре 2023 года Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в Евросоюз (ЕС) из-за зернового вопроса. Если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, то Польша заблокирует вступление Киева в ЕС, заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, слова которого приводит «Национальная служба новостей».