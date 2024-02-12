«Страна»: на Украине арестовали экс-чиновника Минобороны Лиева

12 февраля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Лиев арестован до 8 апреля с правом залога в 1,3 млн долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Украине до 8 апреля арестовали бывшего руководителя департамента военно-технической политики минобороны страны Александра Лиева. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Прокуратура добилась ареста… Александра Лиева. Его подозревают в хищении 1,5 миллиардов гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — пишет издание. Лиев взят под стражу Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). В январе 2023 года правоохранители Украины подтвердили обыски у чиновников Минобороны Украины, а также менеджеров компании «Львовский арсенал». Как полагает следствие, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. С обысками к чиновникам Минобороны страны пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

На Украине до 8 апреля арестовали бывшего руководителя департамента военно-технической политики минобороны страны Александра Лиева. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Прокуратура добилась ареста… Александра Лиева. Его подозревают в хищении 1,5 миллиардов гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — пишет издание. Лиев взят под стражу Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). В январе 2023 года правоохранители Украины подтвердили обыски у чиновников Минобороны Украины, а также менеджеров компании «Львовский арсенал». Как полагает следствие, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. С обысками к чиновникам Минобороны страны пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).