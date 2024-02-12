12 февраля 2024

«Страна»: на Украине арестовали экс-чиновника Минобороны Лиева

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Лиев арестован до 8 апреля с правом залога в 1,3 млн долларов Фото:

На Украине до 8 апреля арестовали бывшего руководителя департамента военно-технической политики минобороны страны Александра Лиева. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Прокуратура добилась ареста… Александра Лиева. Его подозревают в хищении 1,5 миллиардов гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — пишет издание. Лиев взят под стражу Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов).

В январе 2023 года правоохранители Украины подтвердили обыски у чиновников Минобороны Украины, а также менеджеров компании «Львовский арсенал». Как полагает следствие, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. С обысками к чиновникам Минобороны страны пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

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На Украине до 8 апреля арестовали бывшего руководителя департамента военно-технической политики минобороны страны Александра Лиева. Об этом сообщает украинское издание «Страна». «Прокуратура добилась ареста… Александра Лиева. Его подозревают в хищении 1,5 миллиардов гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — пишет издание. Лиев взят под стражу Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). В январе 2023 года правоохранители Украины подтвердили обыски у чиновников Минобороны Украины, а также менеджеров компании «Львовский арсенал». Как полагает следствие, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. С обысками к чиновникам Минобороны страны пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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