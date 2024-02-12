«Страна»: на Украине арестовали экс-чиновника Минобороны Лиева

На Украине до 8 апреля арестовали бывшего руководителя департамента военно-технической политики минобороны страны Александра Лиева. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«Прокуратура добилась ареста… Александра Лиева. Его подозревают в хищении 1,5 миллиардов гривен на покупку снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — пишет издание. Лиев взят под стражу Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда до 8 апреля с правом залога в 50 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов).
В январе 2023 года правоохранители Украины подтвердили обыски у чиновников Минобороны Украины, а также менеджеров компании «Львовский арсенал». Как полагает следствие, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) на закупках снарядов. С обысками к чиновникам Минобороны страны пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.