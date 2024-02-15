В ООН высказались о слухах по поводу размещения ядерного оружия РФ в космосе

Сведения, в которых указано, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе, являются спекуляциями со стороны СМИ. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
«То, что мы видим, — это спекуляции СМИ. У нас нет какой-либо информации по существу. <…> Естественно, генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] призывает все страны (ООН — прим. URA.RU) избегать гонки вооружений в космическом пространстве», — сказал Дюжаррик ТАСС.
Американские СМИ начали писать, что в Конгрессе приступили к обсуждению якобы планов РФ по размещению ядерного оружия в космосе. В некоторых агентствах США рассказали, что такие заявления были сделаны, чтобы повлиять на выделение допфинансировани для Украины, пишет деловое издание «Взгляд». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что публикации западных СМИ о планах России являются очередной уловкой со стороны Соединенных Штатов.
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