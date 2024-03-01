Военкор Котенок: ВС РФ прорвали оборону Авдеевки из-за спящего пулеметчика ВСУ

01 марта 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Авдеевку 17 февраля Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты на подходе к Авдеевке перед освобождением города сняли заснувшего украинского пулеметчика. Именно это и стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, что облегчило военным РФ взятие населенного пункта. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок. «Российские штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться. После подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, и они бежали», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он также сослался на одного из солдат, участвующих непосредственно в освобождении города. После того как уснувший пулеметчик ВСУ был ликвидирован, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (так назывался украинский укрепленный район — прим. URA.RU) и воинскую часть. Это и определило освобождение города. Российские солдаты освободили Авдеевку 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично рассказал об успехе президенту страны Владимиру Путину. Далее ВС РФ начали освобождать близлежащие населенные пункты, в частности, Ласточкино и Северное.

Российские солдаты на подходе к Авдеевке перед освобождением города сняли заснувшего украинского пулеметчика. Именно это и стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, что облегчило военным РФ взятие населенного пункта. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок. «Российские штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться. После подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, и они бежали», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он также сослался на одного из солдат, участвующих непосредственно в освобождении города. После того как уснувший пулеметчик ВСУ был ликвидирован, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (так назывался украинский укрепленный район — прим. URA.RU) и воинскую часть. Это и определило освобождение города. Российские солдаты освободили Авдеевку 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично рассказал об успехе президенту страны Владимиру Путину. Далее ВС РФ начали освобождать близлежащие населенные пункты, в частности, Ласточкино и Северное.