Военкор Котенок: ВС РФ прорвали оборону Авдеевки из-за спящего пулеметчика ВСУ

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, армия, военные, стрельба, полигон, штурмовик,  stock
ВС РФ освободили Авдеевку 17 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты на подходе к Авдеевке перед освобождением города сняли заснувшего украинского пулеметчика. Именно это и стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, что облегчило военным РФ взятие населенного пункта. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок.

«Российские штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться. После подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, и они бежали», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он также сослался на одного из солдат, участвующих непосредственно в освобождении города. После того как уснувший пулеметчик ВСУ был ликвидирован, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (так назывался украинский укрепленный район — прим. URA.RU) и воинскую часть. Это и определило освобождение города.

Российские солдаты освободили Авдеевку 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично рассказал об успехе президенту страны Владимиру Путину. Далее ВС РФ начали освобождать близлежащие населенные пункты, в частности, Ласточкино и Северное.

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Российские солдаты на подходе к Авдеевке перед освобождением города сняли заснувшего украинского пулеметчика. Именно это и стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, что облегчило военным РФ взятие населенного пункта. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок. «Российские штурмовики сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться. После подготовленных позиций у ВСУ на этом участке не было, и они бежали», — написал Юрий Котенок в своем telegram-канале. Он также сослался на одного из солдат, участвующих непосредственно в освобождении города. После того как уснувший пулеметчик ВСУ был ликвидирован, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (так назывался украинский укрепленный район — прим. URA.RU) и воинскую часть. Это и определило освобождение города. Российские солдаты освободили Авдеевку 17 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично рассказал об успехе президенту страны Владимиру Путину. Далее ВС РФ начали освобождать близлежащие населенные пункты, в частности, Ласточкино и Северное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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