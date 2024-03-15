Российские инвесторы подали иски на 74 млн евро на Clearstream

15 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Российские инвесторы подали иски в суд на Clearstream по факту своих замороженных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские инвесторы подали иски в суд страны в отношении люксембургской финансовой компании Clearstream по факту замороженных российских средств на сумму в 74 миллиона евро. Об этом сообщает «Интерфакс». «Инвесторы подали в российские суды иски к люксембургскому расчетному депозитарию Clearstream по замороженным активам на общую сумму 74 млн евро», — следует из отчета материнской структуры депозитария Deutsche Borse Group по итогам прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в отношении Clearstream было подано около 20 исков в суд. Один из них компания из Люксембурга уже проиграла. Европейские чиновники на днях также прогнозировали волну судебных исков со стороны РФ в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. Они предположили, что это может спровоцировать глобальный финансовый кризис. В ЕС планировали передать все замороженные средства Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские инвесторы подали иски в суд страны в отношении люксембургской финансовой компании Clearstream по факту замороженных российских средств на сумму в 74 миллиона евро. Об этом сообщает «Интерфакс». «Инвесторы подали в российские суды иски к люксембургскому расчетному депозитарию Clearstream по замороженным активам на общую сумму 74 млн евро», — следует из отчета материнской структуры депозитария Deutsche Borse Group по итогам прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в отношении Clearstream было подано около 20 исков в суд. Один из них компания из Люксембурга уже проиграла. Европейские чиновники на днях также прогнозировали волну судебных исков со стороны РФ в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. Они предположили, что это может спровоцировать глобальный финансовый кризис. В ЕС планировали передать все замороженные средства Киеву.