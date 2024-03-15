Российские инвесторы подали иски на 74 млн евро на Clearstream

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Российские инвесторы подали иски в суд на Clearstream по факту своих замороженных средств Фото:

Российские инвесторы подали иски в суд страны в отношении люксембургской финансовой компании Clearstream по факту замороженных российских средств на сумму в 74 миллиона евро. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Инвесторы подали в российские суды иски к люксембургскому расчетному депозитарию Clearstream по замороженным активам на общую сумму 74 млн евро», — следует из отчета материнской структуры депозитария Deutsche Borse Group по итогам прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в отношении Clearstream было подано около 20 исков в суд. Один из них компания из Люксембурга уже проиграла.

Европейские чиновники на днях также прогнозировали волну судебных исков со стороны РФ в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. Они предположили, что это может спровоцировать глобальный финансовый кризис. В ЕС планировали передать все замороженные средства Киеву.

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Российские инвесторы подали иски в суд страны в отношении люксембургской финансовой компании Clearstream по факту замороженных российских средств на сумму в 74 миллиона евро. Об этом сообщает «Интерфакс». «Инвесторы подали в российские суды иски к люксембургскому расчетному депозитарию Clearstream по замороженным активам на общую сумму 74 млн евро», — следует из отчета материнской структуры депозитария Deutsche Borse Group по итогам прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в отношении Clearstream было подано около 20 исков в суд. Один из них компания из Люксембурга уже проиграла. Европейские чиновники на днях также прогнозировали волну судебных исков со стороны РФ в адрес бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. Они предположили, что это может спровоцировать глобальный финансовый кризис. В ЕС планировали передать все замороженные средства Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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