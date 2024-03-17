Владислав Даванков пришел на избирательный участок в Смоленске
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» проголосовал на президентских выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке в Смоленске.
«Вице-спикер Госдумы Даванков проголосовал на выборах президента России в Смоленске», — передает РИА Новости. Политик является последним кандидатом в президенты, отдавшим свой голос.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, на 09:40 по мск явка на голосовании составила более 60%.
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