Даванков проголосовал на выборах президента

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Владислав Даванков на встрече со сторонниками и в общественном транспорте. Екатеринбург, даванков владислав
Владислав Даванков пришел на избирательный участок в Смоленске Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» проголосовал на президентских выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке в Смоленске.

«Вице-спикер Госдумы Даванков проголосовал на выборах президента России в Смоленске», — передает РИА Новости. Политик является последним кандидатом в президенты, отдавшим свой голос.

Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, на 09:40 по мск явка на голосовании составила более 60%.

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» проголосовал на президентских выборах. Свой голос он отдал на избирательном участке в Смоленске. «Вице-спикер Госдумы Даванков проголосовал на выборах президента России в Смоленске», — передает РИА Новости. Политик является последним кандидатом в президенты, отдавшим свой голос. Выборы президента проходят с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, на 09:40 по мск явка на голосовании составила более 60%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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